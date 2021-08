Pronostic Chelsea Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea enchaîne face à Crystal Palace

Après une première partie de saison dernière poussive, Chelsea s’était séparé de Franck Lampard et s’est attaché les services de Thomas Tuchel, tout juste remercié par la PSG. Le technicien allemand a métamorphosé l’équipe londonienne lors de la seconde partie. En effet, d’une part, lesont réussi à finir dans le Top 4 de Premier League alors qu’ils étaient largement distancés lors de la prise de fonction de Tuchel, et ce dernier a aussi en permis à Chelsea de remporter une nouvelle Ligue des Champions face à Manchester City. Impressionnants de solidité, lesétouffent leurs adversaires et possèdent de formidables contre-attaquants avec les Mount, Havertz, Ziyech, Pulisic ou Werner. Lors du mercato estival, la formation londonienne s’est montrée calme au niveau des arrivées, mais Lukaku devrait signer dans les jours à venir.Tuchel bénéficie d’un groupe de qualité qui avait été fortement renforcé l’an passé avec les Havertz, Werner, Silva, Chilwell ou Zyiech. Epatant en fin de saison, Kai Havertz semble avoir trouvé son rythme de croisière avec les. De son côté, malgré son activité, Timo Werner est loin d’avoir convaincu mais devrait monter en puissance.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Crystal Palace a profité de l’intersaison pour mener une petite révolution. En effet, l’équipe de la banlieue-sud londonienne a souvent misé sur des éléments en fin de carrière ou qui désirent se relancer, à l’image des Cahill, Zaha ou Ayew. Cet été, Parish le boss de Palace a décidé de nommer Patrick Vieira à la place de Roy Hodgson. Le Français aura pour mission de relancer Palace mais aussi de proposer un jeu séduisant. Pour cela, l’ancien coach niçois a misé sur de jeunes éléments à fort potentiel comme les Guehi ou Olise. De plus, Palace a réussi deux jolis coups avec le défenseur central lyonnais Andersen, très bon lors de son passage à Fulham, et sur Callagher, meilleur joueur de West Bromwich Albion la saison passée. Mais ce dernier, prêté par Chelsea, ne pourra pas jouer. Pour ce derby londonien, Chelsea sûr de sa force et vainqueur de la SuperCoupe d'Europe mercredi face à Villarreal (aux tirs au but) devrait se défaire d’une formation de Palace sur un nouveau cycle.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Crystal Palace détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !