Pronostic Chambly Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes fait le taf à Chambly

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Chambly - Troyes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En fin d’année dernière, Chambly semblait avoir retrouvé une certaine solidité. En revanche, depuis son succès important obtenu à Pau début janvier, le club camblysien souffre avec un seul succès lors des 8 dernières journées. Cette mauvaise passe a poussé Chambly dans la zone de relégation, à la 19place. Les hommes de Bruno Luzi comptent actuellement 2 points de retard sur le premier non relégable, Guingamp. Tout reste donc possible pour le maintien, mais Chambly se doit de réagir rapidement. Fortement touché par la Covid, l'effectif camblysien a retrouvé de nombreux joueurs pour le dernier déplacement à Dunkerque où ils ont pris le point du nul ce week-end. Sans victoire lors des 5 derniers matchs, Chambly affronte un gros morceau ce mardi, Troyes.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Troyes poursuit sur son excellente dynamique et vient de remporter un match important face à Ajaccio ce week-end. Après avoir été tenus en échec à Valenciennes (2-2) avec un but concédé dans les arrêts de jeu, les Troyens ont cette fois décroché la victoire à la 93minute grâce à l’important Touzghar, auteur de son 11but depuis le départ de la saison. Leader de Ligue 2 depuis de nombreuses semaines, Troyes semble bien parti pour accéder à la Ligue 1. Proche d’atteindre cet objectif lors des dernières saisons, le club de Laurent Batlles met tout en œuvre pour terminer dans les 2 premières places de Ligue 2. Actuellement, l’ESTAC possède 3 points d’avance sur un duo de poursuivants composé par Toulouse et Clermont. En pleine forme, Troyes devrait s’imposer face à une formation de Chambly qui reste sur 4 défaites et un nul.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(167€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Chambly Troyes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !