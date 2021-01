Pronostic Chambly Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Chambly veut continuer de grapiller face à un Caen pas au mieux

Dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2, Chambly reçoit le Stade Malherbe de Caen. Ces deux formations connaissent un passage compliqué. L'équipe dirigée par Bruno Luzi s'est maintenue l'an passé en surfant sur l'euphorie de la montée. Ce second exercice consécutif est nettement plus difficile puisque le club camblysien se trouve dans la zone de relégation, avec le même nombre de points que Nancy. En revanche, Chambly a encore ses chances pour se sauver puisque plusieurs équipes sont à portée. Cette semaine, les Camblysiens auraient pu sortir de la zone rouge en cas de succès face à Niort (1-1), au final le nul obtenu en fin de rencontre satisfait Chambly. La bande à Luzi a connu un passage intéressant au début de l'hiver avec une seule défaite en 8 journées. Récemment, Chambly s'est imposé à Pau dans une rencontre très importante pour le maintien avant de s'incliner logiquement la semaine passée face à une formation de Grenoble, costaud dans son stade des Alpes (2-0). En face, le Stade Malherbe de Caen avait des envies de Ligue 1 en début de saison. Le bilan, après 21 journées, est bien différent des ambitions initiales, avec une 10place et 8 points de retard sur la course aux play-offs. De plus, lors des 10 dernières journées de championnat, les Normands se sont imposés à une seule reprise, et cela face au promu dunkerquois. Le week-end passé, les hommes de Dupraz affrontaient une équipe de Rodez, luttant comme Chambly pour son maintien. Et malgré une forte domination, les Caennais se sont inclinés à domicile face aux hommes de Laurent Peyrelade (1-2). Lancé dans sa mission de se maintenir, Chambly semble en mesure de tenir tête à des Caennais, pas au mieux actuellement, dans un match fermé comme très souvent avec ces deux équipes.