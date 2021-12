Pronostic Cagliari Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino conserve ses distances avec Cagliari

Comme une mauvaise ritournelle, Cagliari vit une nouvelle saison de Serie A à lutter pour son maintien. En effet, la saison passée, la formation sarde était parvenue à se sauver grâce une dernière ligne droite intéressante pour finir en 16position avec seulement 4 points d'avance sur le 1relégable. A l'orée de cette journée, Cagliari pointe en 19position avec 9 points à 2 unités du premier non relégable. Depuis le début de saison, l'équipe sarde n'a remporté qu'un seul match, à domicile face à la Sampdoria et a surtout connu la défaite (8 en 15 journées). Les Sardes restent sur 7 matchs sans la moindre victoire et viennent d'aligner trois matchs nuls face à Sassuolo (2-2), la Salernitana (1-1) et Vérone (0-0). Comme souvent à Cagliari, le meilleur joueur est le capitaine brésilien Joao Pedro auteur de 8 buts et de 3 passes décisives depuis le début de ce nouvel exercice.

A l'instar de Cagliari, le Torino a également dû lutter pour son maintien la saison passée. Sur le papier, l'équipe turinoise dispose pourtant d'un effectif supérieur avec les Belotti (blessé en ce moment), Zaza, Pjaca, Lukic, Sanabria ou Rincon. Actuellement, le club turinois occupe la 13e place avec 8 points d'avance sur le Genoa (18e) et 9 sur Cagliari. En réalisant un résultat en Sardaigne, le Torino conserverait une avance importante sur un adversaire direct pour le maintien. Lors des dernières journées, le Toro' a connu des fortunes diverses puisqu'il a battu l'Udinese (2-1), perdu sur le terrain de la Roma (1-0) et fait un match nul face à Empoli (2-2) en milieu de semaine dernière avec un but de Pjaca. Face aux Toscans, les Turinois ont débuté pied au plancher avec 2 buts dans le 1quart d'heure. L'expulsion de Singo a ensuite changé le visage du match et a permis à Empoli de recoller. Pour ce déplacement en Sardaigne face à une équipe de Cagliari incapable de gagner en ce moment, le Torino devrait accrocher au moins un nul et conserver un petit matelas d'avance sur la relégation.