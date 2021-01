Pronostic Burnley Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Burnley plante le bus face à Aston Villa

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Burnley – Aston Villa :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les rencontres de Burnley ne sont certainement pas les plus spectaculaires et les plus intéressantes à suivre, mais le jeu proposé par lesest diablement efficace. Depuis son retour dans l’élite anglaise, le club du Nord de l’Angleterre avait réussi à se caler dans le ventre mou du championnat grâce à son assise défensive. Les hommes de Sean Dyche ont connu des difficultés en début de saison et se sont retrouvés pendant plusieurs semaines dans la zone de relégation. En revanche, depuis quelques semaines, lesvont mieux et viennent notamment de stopper l'énorme série d’invincibilité de Liverpool à Anfield en Premier League (0-1) dans une prestation significative du jeu offert par Burnley. Sean Dyche ne dispose pas d’un effectif de qualité mais s’appuie sur la solidité de son trio Pope-Mee-Tarkowski pour accrocher des résultats. Grâce à sa forme actuelle, Burnley vient de prendre 7 points d’avance sur la relégation. Ce week-end, les partenaires de Barnes se sont qualifiés pour le prochain tour de FA Cup en dominant Fulham (0-3) grâce à un excellent Jay Rodiguez.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Aston Villa est l’une des surprises de la saison en Premier League. Les hommes de Dean Smith ont connu un retour en Premier League compliqué et ont été tout proches de faire l’ascenseur. Lesont visé juste lors du mercato en recrutant Martinez et Watkins, et surtout en conservant Jack Grealish. Le club de Birmingham vient d’être touché durement par la Covid et s’est incliné pour sa reprise face à Manchester City (2-0). En revanche, Villa s’est repris ce week-end en dominant Newcastle (2-0) grâce à des réalisations de l’ancien Lyonnais Bernard Traoré et d’Ollie Watkins. Arrivé de Brentford, Watkins restait sur 9 matchs sans le moindre but, malgré de très bonnes prestations. Dean Smith s’attend à une rencontre difficile face à une équipe de Burnley très solide, qui vient de battre Liverpool et qui s’est seulement incliné sur le plus petit des scores face à Manchester United. Cette rencontre ne devrait pas offrir beaucoup de buts, et le pari « moins de 2,5 buts » est d'ailleurs passé lors de 8 des 9 derniers matchs de Burnley en Premier League.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Burnley Aston Villa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !