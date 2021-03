Pronostic Bulgarie Italie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Bulgarie à la botte de l’Italie

Incapable de se qualifier pour un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde depuis sa participation à l'Euro 2004, la Bulgarie a une nouvelle fois manqué le rendez-vous du Mondial russe en 2018 et celui de l'Euro 2021. Les Bulgares ont fini en 4position de leur groupe qui comprenait l'Angleterre, la République tchèque et le Kosovo dans les qualifs' du championnat d'Europe. Lors de ce parcours, les partenaires de Kostadinov ont remporté une seule victoire lors de la dernière journée face à des Tchèques déjà qualifiés. La dernière Ligue des Nations a été désastreuse avec une dernière place de groupe avec 2 nuls pour 4 défaites et seulement 2 buts inscrits. Les Bulgares ont connu une entame délicate dans ces éliminatoires pour le Mondial 2022 face à la Suisse (1-3) avec 3 buts encaissés dans le premier quart d'heure. La sélection bulgare est désormais composée majoritairement par des éléments évoluant dans le modeste championnat national. En face, l'Italie est en pleine progression depuis que Roberto Mancini a repris la sélection. Au plus mal après sa non-qualification pour le Mondial 2018, la Squadra Azzurra a retrouvé des couleurs avec l'ancien coach de l'Inter et de Man City. Dans un premier temps, les Italiens ont réalisé une campagne pour l'Euro 2021 parfaite avec 10 succès. Ensuite, elle a remporté son groupe de Ligue des nations devant les Pays Bas, la Pologne et la Bosnie. Cette première place permet à l'Italie de disputer les prochaines phases finales de la Ligue des nations. Pour son entrée en lice dans ces qualifs', la Squadra s'est imposée face à l'Irlande du Nord (2-0) grâce à Berardi et Immobile qui a enfin remarqué après une longue disette avec la sélection. Largement supérieure à la Bulgarie, l'Italie devrait s'imposer dans un match avec plus de 2 buts.