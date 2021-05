Pronostic Brighton West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham, la victoire de l’espoir à Brighton

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Brighton – West Ham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La victoire de Burnley à Fulham en clôture de la journée précédente a scellé le sort des relégables en Premier League. Sheffield, West Bromwich Albion et Fulham descendront donc en Championship à l’issue de la saison. Brighton va donc poursuivre en Premier League après avoir connu une saison à lutter pour son maintien. Intéressants dans le jeu, lesont souvent pêché dans la finition, malgré la bonne fin de saison de Danny Welbeck. Le week-end dernier, Brighton s’est incliné sur la pelouse de Wolverhampton (2-1). Les hommes de Graham Potter vont pouvoir pour la première fois de la saison évoluer sans pression.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, West Ham a un mince espoir d’accrocher une place dans le Top 4. Pour cela, lesdoivent réaliser un parcours parfait et compter sur des faux-pas de leurs adversaires directs, Chelsea et Leicester. Les hommes de David Moyes méritent une place européenne, au moins en C3, au regard du superbe parcours qu’ils ont accompli. Un peu moins bien lors des dernières semaines, le club londonien s’est incliné face à Chelsea, Newcastle et Everton. Ces revers coïncident avec l’absence du capitaine Declan Rice, qui compose un formidable duo au milieu de terrain avec le tchèque Soucek. Le retour de Rice est d'ailleurs attendu pour ce match. Ce samedi, lesdevraient jeter leurs dernières forces lors de ce déplacement à l’Amex stadium face à desqui ne jouent plus rien.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brighton West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !