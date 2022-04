Pronostic Brest Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest costaud à domicile face à Clermont

Calé dans le ventre mou du championnat, Brest ne joue plus rien dans cette fin de saison. Avec 14 points d'avance sur la zone de relégation, le club breton se classe 11. La bande à Der Zakarian reste sur deux victoires obtenues face à Lyon (2-1) et contre Metz (0-1) la lanterne rouge. Lors des 5 dernières journées, Brest ne s'est incliné qu'une seule fois sur la pelouse de Geoffroy Guichard face à l'AS Saint-Etienne (2-1). Sans faire de bruits, la formation bretonne a tranquillement assuré son maintien. Alors que l'on attendait Mounié sur le front de l'attaque, c'est Franck Honorat qui a su tirer son épingle du jeu. L'ancien Clermontois a inscrit 11 buts et sera l'un des dangers majeurs pour ses anciens coéquipiers.

De son côté, Clermont souffre dans cette dernière ligne droite mais s'accroche. Proche de tomber dans la zone de relégation, Clermont a concédé le match nul à Metz où le club auvergnat aurait certainement mérité mieux. Ensuite, les hommes de Gastien ont été vernis de s'imposer à Troyes (0-1) grâce au meilleur buteur local, Momo Bayo. Le week-end dernier, les Clermontois sont passés au travers face à Angers en première période. Menés de 2 buts, les Auvergnats ont refait leur handicap en seconde partie de match par l'inévitable Bayo et le joueur prêté par Nice, Da Cunha. Le coaching de Gastien s'est avéré payant puisque ses 2 joueurs sont entrés en cours de match. Dix-septième de Ligue 1, Clermont n'est pas sauvé mais possède une petite avance de deux points sur Saint-Etienne. La fin de saison s'annonce stressante pour le club auvergnat. En forme, Brest devrait s'imposer face à Clermont.