Pronostic Brest Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest – Angers : la dynamique est angevine

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Brest - Angers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une bonne première partie de saison dernière grâce à d’excellents résultats à domicile, le Stade Brestois s’était offert un petit matelas d’avance par rapport à la relégation. Au final et au regard de la seconde partie d’exercice, ces points pris ont été précieux pour décrocher un maintien laborieux. Lors de l’intersaison, Brest s’est attaché les services de Michel Der Zakarian, arrivé en provenance de Montpellier. Pour ses débuts, MDZ a vu ses hommes réaliser deux matchs nuls intéressants face à Lyon (1-1) et Rennes (1-1), deux candidats aux places européennes. Ensuite, la formation bretonne s’est logiquement inclinée face au Paris Saint-Germain (2-4) et sur la pelouse de La Meinau face à Strasbourg (3-1). En quête d’un premier succès, Brest pourra compter sur l’excellent Romain Faivre, désiré fortement par le Milan AC lors de ce mercato mais finalement resté au club.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Angers est la surprise de cette entame de Ligue 1. En effet, après 4 journées, le SCO occupe la seconde place du classement derrière le PSG. Solides, les Angevins sont toujours invaincus avec 3 succès face à Strasbourg (0-2), Lyon (3-0) et Rennes (2-0) pour un nul sur la pelouse de Bordeaux (1-1). L'ancien buteur lyonnais et auxerrois Gérald Baticle a repris l’équipe en main cet été et réalise un excellent travail. L’international marocain Sofiane Boufal a également très bien débuté avec 2 buts inscrits. De plus, le très convoité Fulgini est finalement resté au SCO. En pleine forme, Angers devrait ramener au moins un point de ce voyage en Bretagne dans une rencontre avec plus d’un but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brest Angers encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !