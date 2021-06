Pronostic Brésil Equateur : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Le Brésil enchaîne face à l’Equateur

Battu en quart de finale de la Coupe du Monde en Russie par la Belgique, le Brésil s’est ensuite repris en remportant la Copa America qui se déroulait sur son sol. Pourtant la Seleção était privée de son meilleur élément, Neymar. Sur leur lancée, les Brésiliens ont parfaitement débuté leurs éliminatoires pour le Mondial 2022 en remportant leurs 4 matchs face à la Bolivie (5-0), le Pérou (2-4), le Venezuela (1-0) et en Uruguay (0-2). Leader du groupe unique de cette zone AmSud, le Brésil compte 2 points d’avance sur le 2et 6 sur le cinquième barragiste. Pour ce rassemblement, Tite est privé de Daniel Alves et Coutinho, blessés, tandis que les Allan, Arthur ou Alex Telles, paient leur faible de temps de jeu cette année en club. En revanche, la Seleção garde fière allure avec Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Firmino, Gabriel Jesus et évidemment Neymar.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Equateur est la surprise de ce début de campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Les partenaires d’Enner Valencia occupent une surprenante 3place devant des sélections comme l’Uruguay, la Colombie ou le Chili. Battu difficilement par l’Argentine (1-0) lors de la 1ière journée, l’Equateur a ensuite été impressionnant avec trois victoires de rang face à l’Uruguay (4-2), la Bolivie (2-3) et surtout face à la Colombie (6-1). Malgré cette excellente dynamique, les Equatoriens devraient subir la loi d’une sélection brésilienne, particulièrement efficace lors des dernières rencontres et qui dispose d’un effectif largement supérieur.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Equateur détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !