Pronostic Brésil Chili : Analyse, cotes et prono du quart de finale de la Copa América

Le Brésil sûr de sa force face au Chili

Depuis son élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2018 par la Belgique, le Brésil s’est montré impressionnant. En 2019, lors de la Copa América déjà organisée sur son sol, la Seleção avait remporté le trophée en dominant le Pérou en finale. Sur sa lancée, la sélection brésilienne s’est montré intraitable sur le début des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 en remportant toutes ses rencontres. En effet, les Brésiliens ont enchainé 6 victoires avec un très bon bilan de 16 buts inscrits et seulement 2 encaissés. En grande forme, le Brésil a débuté pied au plancher cette Copa América avec deux larges victoires face au Venezuela (3-0) et contre le Pérou (4-0). Pour son troisième match, la Selecao a rencontré des difficultés face à la Colombie mais s’est finalement imposée au bout de 10 minutes d’arrêt de jeu grâce au madrilène Casemiro. Assuré de la première place, Tite a ensuite décidé de faire tourner lors du dernier match face à l’Equateur (1-1) en reposant notamment Neymar, titulaire lors des 3 premières rencontres. Le Parisien arrivera frais pour ce quart de finale face au Chili, lui qui a déjà inscrit 2 buts sur le début de la compétition.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Vainqueur en 2015 et 2016, le Chili était parvenu à se hisser en demi-finale de la dernière Copa América où il s’était fait surprendre par le Pérou. Depuis ce résultat, les Chiliens peinent, comme on a pu le constater lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, avec une décevante 7place sur 10 équipes à l'heure actuelle. La phase de poule de cette Copa América n’a pas été rassurante pour la sélection avec une seule victoire face à une Bolivie (1-0) largement pas au niveau des autres nations et un scandale autour de plusieurs joueurs ayant cassé le protocole covid. Pour le reste, les Chiliens ont partagé les points avec l’Argentine (1-1) et l’Uruguay (1-1) avant de s'incliner face au Paraguay pour son dernier mach (2-0). Malgré ce revers, le Chili est parvenu à décrocher la qualification avec la 4place du groupe, qui l’oblige à affronter le Brésil. Absent lors des matchs de poule, Alexis Sanchez devrait retrouver ses partenaires et notamment Vargas, l’une des rares satisfactions en son absence. A noter que pour ses débuts avec la sélection chilienne, Bereton s’est mis en évidence avec un but et une passe décisive. Grand favori de l’épreuve, le Brésil est sur une excellente dynamique et devrait dominer tranquillement un Chili pas au mieux, avec pourquoi pas un nouveau but de Neymar.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.- PMU Sport vous offre en + 50€ de bonus pour tester les paris hippiques .- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.- PMU Sport vous offre en + 50€ de bonus pour tester les paris hippiques .avec(20€ sans SORTIR LA CB + un 1er pari remboursé de 150€) en rentrant le code "SOFOOT20"avecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€avecavecavecavecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Chili détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !