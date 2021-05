Pronostic Brentford Bournemouth : Analyse, cotes et prono du barrage de Championship

Brentford se reprend face à Bournemouth

Lors du match aller des play-offs d'accession entre Bournemouth et Brentford, lesont pris un léger ascendant en s'imposant sur une contre-attaque parfaitement conclue par le batave Danjuma, qui a signé à cette occasion sa 16réalisation de la saison. L'an passé, less'étaient retrouvés dans une situation comparable en s'inclinant sur la pelouse de Swansea (1-0) avant de renverser la vapeur au match retour (3-1). De plus, Brentford va pouvoir compter sur le soutien de 2000 fans pour se qualifier pour la finale d'accession. Dominateurs dans la possession au Vitality stadium, lesse sont faits surprendre par les contre-attaques rapides de Bournemouth lors de la 1ière mi-temps. Plus concentrés en seconde période, les hommes du danois Thomas Frank auraient pu égaliser mais Mbeumo a raté une opportunité en or. Dans leur Brentford Community Stadium, lesont été impressionnants cette saison ne concédant que deux défaites en 23 réceptions. Poussés par ses fans, Brentford veut rééditer la performance de l'année passée face à Swansea et compte sur le réveil de son buteur Toney, passé à côté de son match à l'aller. De son côté, Bournemouth se déplacera donc avec une avance d'un but à Londres. Pour se qualifier, lespeuvent compter sur l'expérience des Wilshere, Solanke, Lerma, Shane Long ou du capitaine Begovic pour conserver leur avantage. La configuration du match avec une équipe de Brentford dominatrice devrait pouvoir permettre aux Cherries d'évoluer en contre-attaque avec la vitesse de Danjuma et Solanke. Impressionnant dans son stade, Brentford devrait cependant être en mesure de s'imposer face à Bournemouth mais pas sûr que ce soit suffisant pour la qualification.