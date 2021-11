Pronostic Bosnie Finlande : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

La Bosnie et la Finlande jouent leur dernière carte derrière la France

Dans ce groupe D des qualifications pour le Mondial 2022, la France devrait logiquement décrocher la première place du groupe. Pour ce qui concerne la place de barragiste, la lutte est féroce entre l'Ukraine, la Bosnie et la Finlande. Actuellement, la sélection la moins bien placée est la Bosnie. Cependant, les partenaires de Pjanic ont toujours leur avenir dans leur main puisqu'ils affrontent successivement la Finlande et l'Ukraine, à domicile. En remportant ces 2 rencontres face à ses 2 concurrents, la Bosnie serait assurée de la 2place et participerait donc aux barrages. Depuis le début de cette campagne, les Bosniens se montrent intéressants avec une seule défaite concédée face à la France (0-1). Face à ses deux autres adversaires pour la place de barragiste, la Bosnie a obtenu des nuls en Finlande (2-2) et contre l'Ukraine (1-1). Au niveau de l'effectif, Ivaylo Petev s'appuie sur un groupe classique dans lequel on retrouve les Pjanic, Dzeko ou Kolasinac. Un Dzeko qui est en très grand forme depuis son arrivée à l'Inter.

En face, la Finlande a réussi l'exploit de se qualifier pour la première fois de son histoire pour un championnat d'Europe l'an dernier. Les Finlandais espèrent enchainer pour pouvoir accrocher un ticket pour leur 1Coupe du Monde. 3de ce groupe, les Finlandais sont aussi maîtres de leur destin puisqu'en s'imposant face à la Bosnie et la France, ils seraient assurés d'accrocher au moins la 2place du groupe mais leur calendrier est plus compliqué. La Finlande affiche un bilan équilibré avec 2 victoires, 2 défaites et 2 nuls, avec 7 buts inscrés pour 7 encaissés. A noter que 6 de ses 7 buts ont été l'œuvre de Teemo Pukki, le buteur de Norwich. L'attaquant finlandais sera la menace principale pour la défense bosnienne, en compagnie de son compère Pohjanpalo, auteur de la dernière réalisation de sa sélection nationale. A leurs côtés, on retrouve a priori les habituels Kamara des Rangers, Hradecky du Bayer ou l'expérimenté Arajuuri. Traditionnellement très forte à domicile, la Bosnie, régulière dans ses performances (1 seule défaite dans ce groupe et de peu face à la France 0-1), devrait au minimum prendre le point du nul dans un match à moins de 4 buts