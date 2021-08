Pronostic Borussia Mönchengladbach Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich fait le taf face à Mönchengladbach

Le Borussia Mönchengladbach a réalisé une très bonne première partie de saison dernière, au cours de laquelle le club a réussi à se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions. Pourtant cette mission s'annonçait compliquée car le club allemand était tombé dans un groupe relevé avec le Real Madrid, l'Inter et le Shakhtar. Malheureusement pour eux, les Allemands se sont ensuite directement inclinés face au futur finaliste, Manchester City. Plutôt intéressant en Bundesliga, le Borussia a coulé dès l'annonce du départ estival de son entraîneur, Marco Rose, pour le Borussia Dortmund. Au final, Gladbach' a fini 8e et n'a pas réussi à se qualifier pour la moindre compétition européenne. Cet été, Adi Hutter est arrivé en provenance de l'Eintracht Francfort et s'appuiera sur un groupe similaire à celui de la saison passée, avec notamment les Français Plea et Thuram. En revanche, l'effectif a commencé sa saison avec pas mal de petites blessures et a d'ailleurs eu chaud pour remporter son 1tour de coupe d'Allemagne lundi face à une équipe de Kaiserslautern désormais en 3division (victoire 0-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐A l'inverse, le Bayern Munich a de nouveau réalisé une très belle saison en remportant la Bundesliga. En revanche, la formation bavaroise n'a pas réussi à conserver son titre de champion d'Europe, battu par le Paris Saint-Germain en quart de finale. A l'issue de la saison, le coach Hansi Flick a décidé de prendre les rênes de la Mannschaft en remplacement de Joachim Löw et le Bayern s'est tout naturellement tourné vers le prometteur Julen Nagelsmann. L'ancien coach de Leipzig a ramené le défenseur français Dayot Upamecano dans ses bagages, arrivé pour compenser les départs de David Alaba et Jérôme Boateng. Le Bayern conserve un groupe compétitif avec les Sané, Gnabry, Kimmich, Pavard, Hernandez et bien sûr l'inévitable Robert Lewandowski, qui a fini la saison dernière avec un total incroyable de 41 buts. De plus, la pépite Jamal Musiala devrait avoir de plus en plus de temps de jeu avec l'arrivée de Nagelsmann, réputé pour développer les jeunes espoirs. Pour cette affiche de la 1journée, le Bayern devrait logiquement lancer sa saison par un succès.