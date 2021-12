Pronostic Borussia Dortmund Besiktas : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Borussia Dortmund finit en trombe face au Besiktas

Annoncé comme le favori de ce groupe, le Borussia Dortmund devra se contenter de la 3place et de disputer les 16de finale de l'Europa League au mois de février. Les Marsupiaux ont perdu gros lors de la double confrontation face à l'Ajax avec deux revers. Ensuite, dans une opposition qui s'apparentait à un 16de finale face au Sporting, les hommes de Marco Rose ont été surclassés il y a 15 jours (3-1), alors qu'ils étaient privée de Haaland. Ces résultats reflètent le début de saison du BVB qui alterne entre bonnes performances et désillusions. Le week-end dernier, les partenaires de Marco Reus recevaient le Bayern pour le choc de la 14journée de Bundesliga, dans une rencontre marquée par des décisions d'arbitrage en défaveur de Dortmund. Au final, le Borussia s'est incliné face au Bayern Munich (2-3) et se retrouve à 4 points du club bavarois. Récemment revenu de blessure, Haaland s'est de nouveau mis en évidence avec un second but consécutif après celui inscrit à Wolfsbourg pour son retour. En quête de constance dans ses résultats, le Borussia va vouloir profiter de cette opposition face au Besiktas pour se relancer. De son côté, le Besiktas connaît une première partie saison très compliquée. En effet, les Turcs sont d'ores et déjà éliminés de toutes compétitions européennes (dernière place de ce groupe assurée), tandis qu'en SuperLig turque ils se retrouvent seulement en 9position, avec 18 points de retard sur le leader, Trabzonspor. De plus, les partenaires de Ghezzal sont sur une terrible série de 6 défaites pour un nul, toutes compétitions confondues. Ce week-end, le Besiktas a dû se contenter d'un nul chez le relégable Kasimpasa (1-1). En grande difficulté, la formation turque devrait subir une nouvelle défaite face à l'armada offensive du Borussia Dortmund et un Haaland qui voudra sans doute faire trembler les filets pour ce qui devrait être son dernier match de Ligue des Champions de la saison.