Pronostic Borussia Dortmund Bayern Munich : Analyse, cotes et prono de la SuperCoupe d'Allemagne

Le Borussia Dortmund s'offre une nouvelle SuperCoupe aux dépens du Bayern Munich

Après une saison dernière compliquée mais tout de même sauvée avec une 3place au classement et une qualification pour la prochaine Ligue des champions, le Borussia Dortmund est entré dans une nouvelle ère avec l'arrivée du très bon coach Marco Rose (ex-Salzbourg, Mönchengladbach). Le club de la Ruhr a démarré sa nouvelle saison pied au plancher, avec une victoire en Coupe d'Allemagne face au petit club de Wehen (0-2) et un succès face à Francfort pour son premier match de Bundesliga (5-2). Sur ces deux matchs, le cyborg Haaland a déjà marqué 5 buts, tandis que Torgan Hazard (excellent à l'Euro) et Marco Reus (qui n'a pas joué l'Euro en vue de se préserver pour son club) ont eux aussi scoré. De son côté, le Bayern Munich n'a pas encore goûté à la victoire en compétition officielle cette saison. Il faut dire que le club bavarois, champion d'Allemagne en titre mais défait en C1 et Coupe d'Allemagne la saison passée, n'a pas joué son match de coupe et affrontait Gladbach' à l'extérieur pour son entrée en lice en Bundesliga. Dans un matchs qu'ils n'ont pas maîtrisé, les Bavarois peuvent remercier comme souvent son goleader Lewandowski qui a égalisé après l'ouverture du score de Pléa. Rarement dominateur sur ses matchs de préparation, le Bayern ne semble pas encore prêt, à l'inverse du Borussia Dortmund qui pourrait en profiter pour gagner cette SuperCoupe d'Allemagne comme il y a 2 ans (2-0 face au... Bayern). D'autant que ce match se joue à Dortmund.