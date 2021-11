Pronostic Bordeaux PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Bordeaux face à un PSG efficace

Ce samedi soir, les Girondins de Bordeaux reçoivent le Paris Saint-Germain dans leur Matmut Atlantique. Les Bordelais ont connu un été agité avec une potentielle menace de mise en liquidation judiciaire du club mais Gérard Lopez est arrivé pour sauver l'institution bordelaise. L'ancien dirigeant lillois a ensuite intronisé l'ancien sélectionneur de la Suisse sur le banc des Girondins, Petkovic. Après avoir vécu une entame poussive, le club bordelais s'est repris lors des dernières journées en se montrant plus solide. En effet, les partenaires de Costil ne se sont inclinés qu'une seule fois lors des 7 dernières journées, sur la pelouse du stade Louis II de Monaco (3-0). Depuis ce revers, les Bordelais ont enregistré deux nuls face à Nantes (1-1) et à Lorient (1-1). Le week-end dernier, les Girondins ont renversé le stade Rémois au Matmut Atlantique. Menés de 2 buts à la 70e minute, les Bordelais ont profité de l'entrée décisive de Jimmy Briand pour s'imposer face aux Champenois lors des arrêts de jeu de la rencontre (score final 3-2). Ce succès permet à Bordeaux de prendre un peu d'air sur la relégation avec 3 points d'avance sur Brest, premier relégable, mais le début de saison des Girondins, 16, reste poussif. En face, le Paris Saint-Germain est certes un leader tranquille de la Ligue 1, mais ses prestations sont loin d'être convaincantes. Décevants lors du Classico face à Marseille (0-0), les Parisiens ont souffert pour s'imposer le week-end dernier face à une équipe lilloise (2-1) loin d'être dans la forme de sa vie dans cette entame de championnat. Néanmoins, malgré un jeu balbutiant, Paris s'en remet à ses individualités, ce fut Marquinhos et Di Maria face au LOSC. En milieu de semaine, le PSG a confirmé ses difficultés actuelles face à Leipzig en Ligue des Champions (2-2). Les Parisiens ont pris le bouillon pendant 20 minutes mais ont pu compter sur Donnarumma, décisif sur le penalty d'André Silva, tandis que Wijnaldum a ensuite inscrit un doublé pour permettre au PSG de rejoindre miraculeusement les vestiaires avec le score en sa faveur. En contrôle en seconde période, les hommes de Pochettino ont concédé un penalty stupide par Kimpembe en toute fin de rencontre qui a offert aux Allemands leur premier point de la compétition. Au rayon des satisfactions, le doublé de Gini Wijnaldum pourrait être le déclic pour le milieu néerlandais, en difficulté depuis le début de saison. Pour ce déplacement à Bordeaux, Paris sera privé de Verratti, Paredes, Messi, Ramos et Kimpembe tandis qu'Hakimi effectuera son retour après avoir purgé son match de suspension face à Lille. Comme souvent depuis le début de saison, Paris devrait se montrer efficace à défaut d'être séduisant pour assurer l'essentiel, la victoire. Toujours le plus actif mercredi à Leipzig, Mbappé pourrait être cette fois récompensé par un but, lui qui en a déjà inscrit 5 en Ligue 1.