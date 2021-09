Pronostic Bordeaux Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens reste invaincu à Bordeaux

Bordeaux a connu une seconde partie de saison dernière très compliquée. Au final, les Girondins sont parvenus à se sauver mais ces résultats montrent que le club est sur la pente descendante. De plus, le club a failli être rétrogradé administrativement suite aux gros problèmes financiers qui ont touché le club. Ancien président de Lille, Gérard Lopez a racheté les Girondins de Bordeaux et a sauvé l'équipe au scapulaire. Le nouvel homme fort a décidé de tourner la page Gasset et de confier l’équipe à l’ancien sélectionneur suisse Petkovic. Le début de saison des Bordelais est décevant avec deux points au compteur, obtenus lors de leur nul contre Marseille (2-2) et Angers (1-1). En revanche, les Girondins ont reçu deux claques face à Clermont au Matmut Atlantique (0-2) et sur la pelouse de l’Allianz Riviera de Nice (4-0) juste avant la trêve international. Lors du mercato, Bordeaux a notamment perdu Basic parti rejoindre la Lazio, tandis que les Pembélé, Elis, Fransergio ou Dirolsun sont arrivés. De plus, le buteur Hwang n'a finalement pas trouvé preneur.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lens a été l’une des très belles surprises de la saison dernière. Les Sang et Or ont même joué l’Europe jusqu’au bout. Un calendrier démentiel lors des derniers matchs ne leur a pas permis d’accrocher un résultat positif, puisqu’ils ont été dépassés par Marseille et Rennes. A l’intersaison, le club a perdu son défenseur central Badé a rejoint Rennes. Au rayon des dernières arrivées, le club lensois s’est notamment de nouveau fait prêter le prometteur Kalimuendo en provenance du PSG. Invaincus dans cette entame de championnat, les Lensois se signalent par plusieurs matchs nuls face à Rennes (1-1), Saint Etienne (2-2) et Lorient (2-2) pour un succès à Monaco (0-2). Avec 6 points, Lens occupe actuellement la 5place du classement. Franck Haise peut compter sur des éléments en forme comme le latéral Jonathan Clauss ou le milieu Fofana (3 buts). En confiance, Lens semble en mesure d’accrocher au moins le nul face à une formation girondine dans le dur, dans un match avec au moins 2 buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !