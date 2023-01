Pronostic Bologne Cremonese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Bologne enfonce Cremonese

Bologne a vécu un grand moment de tristesse en fin d'année avec le décès de Sinisa Mihaljovic. Le Serbe avait été le coach de cette formation en début de saison, et pendant plusieurs années, avant d'être remplacé par Thiago Motta. L'ancien milieu de terrain du PSG a permis à cette équipe de remonter au classement pour se retrouver en 11position à l'orée de cette journée, avec déjà 13 points de plus que le 1relégable. Depuis la reprise, la formation bolonaise souffre avec des revers face à la Roma (1-0) et l'Atalanta Bergame (1-2). En revanche, les partenaires d'Arnautovic ont repris leur marche en avant sur la pelouse de l'Udinese (1-2), avec notamment un but de Sansone. En milieu de semaine, Bologne se déplaçait à Rome pour affronter la Lazio en Coppa Italia. Les hommes de Thiago Motta se sont inclinés sur le plus petit des scores face aux Laziale (1-0).

De son côté, Cremonese a été promu cet été et semble parti pour redescendre aussi rapidement en Serie B. En effet, la Cremo végète à la dernière place du classement général avec pas moins de 9 points de retard sur le premier relégable. La formation entrainée par Alvini n'a pas remporté la moindre rencontre en Serie A mais vient de réussir un exploit en Coppa Italia. La Cremo s'est effectivement qualifiée sur la pelouse du Napoli qui domine les débats en Serie A. Les partenaires de l'écossais Hendry se sont imposés lors des tirs aux buts et affronteront la Roma lors du prochain tour. Malgré ce réveil en Coupe face à des Napolitains remaniés, Cremonese devrait subir la loi d'une formation de Bologne qui semble évoluer un cran au-dessus.