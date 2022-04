Pronostic Benfica Liverpool : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue des Champions

Liverpool s’en sort à Benfica

Le Benfica est l'un des invités surprises de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Tombé dans une poule très relevée avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Dynamo Kiev, le club portugais a réalisé un petit exploit pour finir en 2position derrière le Bayern Munich, même le Barça de la 1partie de saison n'est pas celui du moment. Sur leur parcours, les Benfiquistes ont notamment facilement battu le club catalan au stade de la Luz (3-0) avant d'accrocher un nul au Camp Nou. Le Benfica s'est ensuite retrouvé à affronter l'Ajax d'Amsterdam en huitième de finale. Malmené à domicile, la formation portugaise a su ne pas perdre pour arracher le nul face aux Néerlandais (2-2) avec notamment un but de l'Ukrainien Yaremchuk. Lors du match retour, les joueurs de Verissimo ont été dominés mais s'en sont remis à leur buteur uruguayen Darwin Nunez qui a inscrit un but décisif sur le seul tir cadré de sa formation. La défense portugaise, articulée autour d'une charnière expérimentée Otamendi – Vertonghen, a ensuite résisté aux assauts des attaquants de l'Ajax. Sur le plan national, le Benfica ne tient pas le rythme du duo de tête composé de Porto et du Sporting, qui possède une avance confortable. Les partenaires de Weigl n'ont pas préparé de façon idéale la réception de Liverpool en s'inclinant à Braga (3-2) le week-end dernier, malgré une très bonne partie de Nunez, buteur et passeur.

En face, Liverpool débute un mois d'avril crucial pour la suite de la saison. Les Reds ont déjà remporté un trophée sur cet exercice en prenant le dessus sur Chelsea en finale de la Carabao Cup. En Premier League, les hommes de Jurgen Klopp avaient débuté l'année 2022 avec un retard important sur Manchester City mais ont réussi une superbe remontée pour revenir à 1 point des Citizens. Le week-end prochain, le championnat anglais s'apprête à vivre un tournant avec l'affiche entre Manchester City et Liverpool à l'Etihad. Les partenaires de Jordan Henderson sont sur une superbe dynamique avec 10 succès consécutifs en Premier league. Le dernier en date remonte au week-end dernier face à une équipe de Watford (2-0) qui lutte pour son maintien. Emmené par un excellent Thiago Alcantara, Liverpool a fait la différence grâce à son portugais Diogo Jota. Les Reds semblent un peu moins bien actuellement mais peuvent s'appuyer sur le talent de leurs individualités qui font la différence à tour de rôle. Quand les Mané ou Salah sont un peu moins performants, les Firmino et Jota prennent le relais et sont désormais épaulés par le virevoltant Luis Diaz. Arrivé de Porto cet hiver, le Colombien connaît particulièrement son adversaire pour avoir martyrisé la défense du Benfica à plusieurs reprises. Ce quart de finale aller lance un mois d'avril dantesque pour Liverpool qui va successivement affronter le Benfica, Manchester City et disputer sa demi-finale de FA Cup face à ces mêmes Citizens. Comme souvent cette saison, Liverpool devrait trouver la solution pour se défaire de Benfica et ainsi faire un grand pas vers la qualification.