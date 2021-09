Pronostic Belgique République Tchèque : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Belgique enchaîne face à la République Tchèque

La Belgique possède une génération exceptionnelle, mais qui reste à ce jour sans titre. Annoncée comme l’un des grands favoris au titre lors des 3 dernières compétitions internationales, les Diables Rouges ont finalement déçu avec une élimination en quart de l’Euro 2016 face au Pays de Galles, en demi-finale contre la France au Mondial 2018 et contre l’Italie en quart du dernier championnat d’Europe. Dans le cadre de ces qualifications pour le Mondial 2022, la Belgique s’est imposée contre le Pays de Galles (3-1) et la Biélorussie (0-8) pour un nul face à la République tchèque (1-1). Puis, en milieu de semaine, les Diables rouges ont facilement dominé l’Estonie (2-5). En tête de leur groupe, les Belges feraient une très belle opération en s’imposant face à son plus sérieux adversaire. Pour cela, Roberto Martinez a décidé de s’appuyer sur ses cadres habituels avec les Hazard, Lukaku, Carrasco, Vertonghen, Tielemans, Meunier ou Courtois. En revanche, le sélectionneur de la Belgique ne pourra pas compter sur des éléments importants puisque De Bruyne, Doku et Mertens sont blessés.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la République Tchèque a confirmé ses progrès lors du dernier championnat d’Europe. En effet, les Tchèques se sont hissés en quart de finale où ils se sont inclinés contre le Danemark (1-2). Avant cela, les partenaires de Soucek avaient montré de bonnes choses en dominant l’Ecosse et en tenant tête à la Croatie. Leur plus belle performance est arrivée en 8de finale avec l’élimination des Pays-Bas (0-2). Sans fioriture, la République Tchèque a démarré moyennement ces éliminatoires pour le prochain Mondial. Victorieux facilement de l’Estonie (2-6), les Tchèques s’étaient faits surprendre par le Pays de Galles (0-1) mais se sont repris cette semaine face au Belarus (1-0). Porté par un Patrick Schick qui confirme tout son potentiel, la République Tchèque avait également résisté à la Belgique lors du match aller entre les 2 formations (1-1). En revanche, l'excellent buteur est forfait sur ce rassemblement. A domicile cette fois, la Belgique devrait être en mesure de s’imposer face aux Tchèques dans un nouveau match à plus de 1 but, et de prendre ainsi une belle option pour la qualification. Double bouteur mercredi, Lukaku pourrait encore faire trembler les filets.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Belgique République Tchèque détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !