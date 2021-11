Pronostic Bayern Munich Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Bayern – Benfica : une formalité bavaroise

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez d'un bonus ÉNORME de 100€ offert + 20€ GRATUITS en EXCLU

Si vous souhaitez parier sur ce Bayern Benfica chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Impressionnant depuis le début de saison, le Bayern a connu un jour sans la semaine passée en subissant une lourde défaite face au Borussia Mönchengladbach (5-0) en Coupe d’Allemagne. Les hommes d’Adi Hutter ont pour la seconde fois de la saison contré la formidable machine bavaroise, après leur nul qui méritait mieux en Bundesliga lors de la 1journée (1-1). Néanmoins, les Bavarois ont réagi en championnat dès ce week-end sur la pelouse de l’Union Berlin (2-5) en s’imposant largement face à une formation berlinoise qui réussissait un bon début. Comme souvent, Robert Lewandowski y est allé de son doublé pour sa 12réalisation en 10 journées. Depuis la prise en main de l’équipe par Nagelsmann, Leroy Sané retrouve le niveau qui était le sien lors de son passage à City, avec notamment 3 buts en Ligue des Champions. Le jeune allemand a été le joueur clé lors du succès face à Benfica (0-4) à l’aller, avec un doublé et une passe décisive. En s’imposant en fin de match au Portugal, le Bayern a confirmé sa domination sur ce groupe et se qualifierait en cas de victoire lors de ce match retour. Pour cette rencontre, le club de Munich sera certainement privé de Lucas Hernandez touché au genou contre Berlin.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Benfica occupe la 2place du groupe grâce à son nul décroché à Kiev (0-0) et surtout sa très belle victoire face au FC Barcelone (3-0). Bien placé pour la qualif’, le club portugais se déplace en Allemagne avec l’espoir de réaliser un exploit. Solide pendant 60 minutes à l’aller, le Benfica a craqué dans les 30 dernières minutes du match face à la puissance du Bayern. Depuis cette défaite, la formation lisboète n’a pas eu les résultats escomptés avec un nul en Coupe du Portugal face au Vitoria Guimaraes (3-3) et un nul en championnat face à Estoril (1-1). Les hommes de Jorge Jesus se sont du coup fait dépasser par Porto et le Sporting en tête de leur Liga. Impressionnant, le Bayern devrait pouvoir s'imposer comme à l'aller face à Benfica dans un match à moins de 5 buts pour décrocher sa qualification dès cette 4journée.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Rentrez bien le codedans la case "Code promotionnel" du formulaire d'inscription (le code est généralement pré-rempli).- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern Benfica détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !