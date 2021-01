Pronostic Bayer Leverkusen Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Allemagne

Bayer Leverkusen – Eintracht Francfort : des buts de chaque côté

Place aux seizièmes de finale de la Coupe d'Allemagne, avec une opposition entre deux formations qui évoluent en Bundesliga, le Bayer Leverkusen et l'Eintracht Francfort. Les hommes de Peter Bosz réalisent une saison intéressante puisqu'ils occupent la 3place du championnat et sont également qualifiés pour les 1/16e de l'Europa League où ils affronteront les Young Boys de Berne. En Bundesliga, le Bayer reste sur trois journées sans la moindre victoire. Ce week-end, les partenaires de Diaby ont partagé les points avec le Werder Brême (1-1), et ils s'étaient inclinés, lors des matchs précédents, à domicile contre le Bayern Munich (2-1) et sur le terrain … de l'Eintracht Francfort (2-1). Leverkusen veut sa revanche face aux hommes d'Adi Hutter mais aussi retrouver également le chemin de la victoire.

De son côté, l'Eintracht Francfort a connu une saison dernière de transition. Le club sortait de deux excellents exercices avec en point d'orgue une victoire en Coupe d'Allemagne, suivie par une demi-finale d'Europa League. Le départ du trio d'attaquants composé par Rebic, Haller et Jovic a été préjudiciable pour l'Eintracht. Cette saison, Francfort se comporte bien avec une 9place au général, à seulement 2 points des places européennes. De plus, la bande à Adi Hutter est en forme avec trois victoires consécutives face à Augsbourg, le Bayer Leverkusen et ce week-end à Mayence. Le Portugais André Silva, double buteur sur penalty, a signé ses 10et 11réalisations de la saison face aux partenaires de Jean-Philippe Mateta. Pour ce seizième de finale, on devrait voir une nouvelle fois des buts de chaque côté comme il y a 10 jours.