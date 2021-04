Pronostic Barcelone Real Valladolid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Barca enchaîne face à Valladolid

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce FC Barcelone - Valladolid :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La lourde défaite concédée au Camp Nou face au PSG (1-4) en 8de finale de la Ligue des Champions aura peut-être été l’un des tournants de la saison pour le club barcelonais. En effet, suite à cette claque, Ronald Koeman a décidé de changer de système tactique et de s’appuyer sur un système à 3 défenseurs. Cette nouvelle configuration porte ses fruits puisque lesenchaînent les excellentes prestations. En effet, les Catalans ont remporté leurs 5 dernières rencontres de Liga avec la manière et notamment un 6-1 sur la pelouse de la Sociedad. Cette bonne passe a permis au Barca de revenir à 4 points de l’Atlético Madrid, qui connaît un coup de moins bien. La lutte pour le titre est totalement relancée, d’autant plus que lesont un déplacement difficile à négocier à Séville lors de cette même journée. Les Barcelonais vont vouloir s’imposer avec la manière pour préparer le Clasico de la prochaine journée face au Real Madrid. Koeman a trouvé un système de jeu qui convient parfaitement à Messi, impressionnant depuis plusieurs semaines.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Real Valladolid lutte pour rester en Liga. Actuellement, la formation de Sergio est en 16e position avec 4 points d’avance sur le premier relégable, Eibar. Le Real est sur une dynamique intéressante de 4 matchs sans la moindre défaite avec notamment un nul face au FC Séville (1-1) lors de la dernière journée. A l’aller, Valladolid s’était incliné face au FC Barcelone (0-3) et devrait subir une nouvelle fois la loi catalane. En net regain de forme et lancé dans une remontée folle pour le titre, le FC Barcelone devrait s’imposer tranquillement face à Valladolid, par au moins 3 buts d'écart, comme à l'aller.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone Valladolid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !