Pronostic Barcelone PSG : Analyse, prono et cotes doublées sur l'affiche de Ligue des champions

Barcelone favori, Paris revanchard

Personne n'a oublié la dernière confrontation entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain au Camp Nou, qui s'était conclu sur un 6-1 pour les Catalans alors que les Parisiens avaient remporté le match aller 4-0. Cette reste comme l'une des plus grosses désillusions de l'histoire européenne pour le PSG. Malgré cet exploit réalisé en 2017, le club catalan n'a plus gagné la C1 et sort même de quelques saisons décevantes en Europe avec de lourdes éliminations concédées face à la Roma, Liverpool et le Bayern. Les ont tourné une page cet été avec le départ de Luis Suarez à l'Atletico, et l'arrivée sur son banc de Ronald Koeman qui a mis du temps à trouver son 11 de départ mais qui semble désormais faire confiance à Griezmann, De Jong ou Pedri pour relancer le club. Annoncé partant l'été dernier, Messi est encore là et continue de régaler cette saison (20 buts marqués toutes compétitions confondues). En Liga, les Barcelonais occupent actuellement la 3 place du classement avec 8 points de retard sur l'Atletico, qui compte un match de retard, mais ils se sont montrés nettement plus consistants lors des dernières rencontres. En effet, le Barca a remporté ses 7 dernières rencontres de championnat. En revanche, le club catalan est toujours capable de connaître quelques contre-performances surprenantes, comme lors de sa défaite en finale de la SuperCoupe d'Espagne face à Bilbao ou lors de la demi-finale aller de la Copa del Rey disputé jeudi dernier face à Séville (2-0). De son côté, le PSG se présente en Catalogne avec évidemment l'envie d'effacer l'affront de 2017, vécu par les toujours présents Marquinhos, Verratti, Kimpembe, Di Maria et Draxler. Si le club parisien a passé un cap sur la scène européenne en atteignant la finale de la Ligue des Champions l'an passé face au Bayern Munich, sa saison actuelle est pour l'instant décevante. Le club parisien lutte en France face à Lille et Lyon pour le titre, tandis que sa phase de groupe de C1 a été tumultueuse avec des défaites face à Leipzig et Manchester United. Néanmoins, les Parisiens ont réussi à sortir finalement 1ers de leur groupe. Arrivé lors du mercato hivernal, Mauricio Pochettino connaît quelques soucis à l'heure d'affronter le Barca avec les absences de Di Maria et Neymar. La difficile victoire face à Nice le week-end dernier lui a rappelé à quel point Verratti (qui sera de retour ce mardi) est indispensable mais l'a sans doute rassuré sur certains points, avec un Draxler plus en jambes, un Mbappé de mieux en mieux, et le duo Icardi-Kean capable de marquer lors de toutes les rencontres. Souvent critiqué, Paredes se montre étincelant depuis l'arrivée de son compatriote argentin. Ce duel très ouvert entre ces deux équipes peut clairement basculer d'un côté comme de l'autre.