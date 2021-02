Pronostic Barcelone Cadix : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone se refait la belle face à Cadix

Humilié par le PSG en Ligue des Champions (1-4), le FC Barcelone va tenter de redorer son blason en Liga lors de la réception de Cadix. A l'orée de cette journée, le club pointe en troisième position du classement de la Liga avec 9 points de retard, mais avec un match en moins. Les Barcelonais peuvent toujours revenir sur l'Atlético qui a un peu coincé lors des dernières journées. Pour cela, les Catalans doivent absolument s'imposer ce dimanche face au promu. Avant sa déroute face aux Parisiens, le FC Barcelone avait montré des améliorations avec un de Jong de plus en plus influent, et un Griezmann qui pesait enfin sur le jeu barcelonais. Fortement critiqué, le Barca doit se ressaisir pour se consacrer aux échéances à venir.

De son côté, Cadix est en train de coincer. Le promu avait profité de l'euphorie de la montée pour réaliser des débuts intéressants, marqués notamment par une très belle victoire dans la capitale face au Real (0-1). Les dernières journées ont été nettement plus compliquées avec 4 défaites consécutives face à Séville, l'Atletico, la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao. Le week-end dernier, les Basques ont surclassé Cadix (0-4), qui se trouve désormais en 15 position avec seulement 3 points d'avance sur la relégation. Adversaire idéal pour se relancer, Cadix devrait subir le réveil du FC Barcelone.