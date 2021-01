Pronostic Auxerre Châteauroux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enfonce Châteauroux

L'AJ Auxerre, après des années d'attente, est de nouveau concerné par la lutte pour la montée en Ligue 1. L'arrivée de Jean-Marc Furlan est pour beaucoup dans le redressement du club bourguignon. L'ancien coach brestois est par ailleurs un spécialiste des promotions et apporte sa touche offensive à Auxerre. L'AJA est actuellement en 5position, avec 5 points de retard sur le leader Troyes. Les Bourguignons sont sur une excellente dynamique de 12 journées sans la moindre défaite. En revanche, les protégés de Furlan restent sur deux nuls face à Caen (1-1) et Grenoble (2-2) aux scénarii frustrants. En effet, le club auxerrois a mené lors de ces deux rencontres mais s'est fait à chaque fois rattraper dans les dix dernières minutes. A Grenoble, les Bourguignons ont raté l'opportunité de tuer le match lors d'un penalty manqué par Mickael le Bihan. L'ancien Niçois, en grande confiance depuis le début de saison, avait pourtant ouvert le score pour sa formation, pour ce qui est sa 14e réalisation.

De son côté, La Berrichonne sort de plusieurs saisons à lutter pour son maintien. Il n'est donc pas surprenant de retrouver le club du Berry dans la zone de relégation. Les Castelroussins sont actuellement lanterne rouge de Ligue 2 avec 5 points de retard sur Nancy, première formation non relégable. Le club est passé sous pavillon saoudien lors du mercato hivernal et a vu Benoît Cauet être nommé comme le nouvel entraineur du club. Pour ses deux premiers matchs, l'ancien joueur de l'Inter a vu son équipe livrer de bonnes prestations mais sans être en mesure de décrocher le moindre point. Battu à Troyes (2-0), Châteauroux s'est ensuite incliné à domicile face à Guingamp (2-3). En grande difficulté, La Berrichonne devrait subir la loi de la meilleure attaque de Ligue 2 (avec Toulouse) et s'incliner sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps face à Auxerre.