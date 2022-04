Pronostic Augsbourg Mayence : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Augsbourg - Mayence enlevé

14e de Bundesliga, Augsbourg ne compte que 3 points d'avance sur le barragiste, l'Arminia Bielefeld. Capable du meilleur (victoire fin novembre face au Bayern) comme du pire (défaite plus récente à Stuttgart, un concurrent direct pour le maintien) cette saison, le club bavarois va sans doute se servir de son bon match du week-end pour préparer cette rencontre. En effet, Augsbourg a battu Wolfsbourg à la maison (3-0) avec notamment un but de Niederlechner, principale menace offensive de l'équipe en l'absence de Gregoritsch qui était touché par la covid.

En face, Mayence est 10e du championnat allemand et, avec 9 points d'avance sur son adversaire du jour, le club semble sauvé. Disputant une fin de saison sans grande saveur a priori, Mainz joue le jeu comme le prouve sa victoire lors de son dernier match à domicile, face à l'Arminia (4-0) avec un doublé de la pépite Burkardt (9 buts en Bundesliga cette saison) et son match nul arraché à Gladbach ce week-end (1-1). Comme sur cette rencontre, les 6 derniers matchs toutes compétitions confondues de Mayence se sont terminés par des buts des deux côtés. On pourrait donc voir une nouvelle fois les filets trembler des deux côtés dans une Bundesliga qui continue d'empiler les buts marqués.