Pronostic Atlético Madrid Espanyol Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Atlético Madrid se relève face à l'Espanyol Barcelone

Même si ce n'est pas un Clasico, l'opposition entre l'Atlético Madrid et l'Espanyol Barcelone ce dimanche en Liga est important. L'Atlético a besoin de sauver sa saison avec un Top 4 en championnat, synonyme de retour en Ligue des Champions. De son côté, l'Espanyol peut faire un grand pas vers son maintien. Mercredi, les Madrilènes ont été sorti de C1 par Manchester City malgré un bon match. Après avoir dressé un mur à l'Etihad à l'aller (défaite 1-0), les Colchoneros ont été bien plus entreprenants mais ils se sont cette fois casser les dents face à la défense anglaise qui a fini par leur faire perdre leurs nerfs (score final 0-0 et une fin de match houleuse). En Liga, l'Atlético a enregistré un faux-pas le week-end dernier contre Majorque (1-0), qui ne doit pas faire oublier ses 6 victoires consécutives précédentes.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐11de Liga à l'orée de cette journée, l'Espanyol est pratiquement sauvé, notamment grâce à sa dernière belle victoire à domicile face au Celta Vigo (1-0). En revanche, les Catalans galèrent à l'extérieur. 15équipe de Liga en déplacement, l'Espanyol Barcelone n'a pris que 8 points en 15 matchs hors de ses bases cette saison (1 victoire, 5 nuls et 9 défaites). Le promu a d'ailleurs perdu 3 de ses 4 derniers matchs à l'extérieur pour 1 nul chez le relégable Levante. Costaud à domicile et intéressant en C1 malgré l'élimination, l'Atlético Madrid devrait pouvoir s'imposer ce dimanche face à l'Espanyol Barcelone. L'occasion de prendre 3 points d'avance sur le Bétis, 5- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atlético Madrid Espanyol Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !