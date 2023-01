Pronostic Atlético Madrid Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

100€ remboursés en Freebets sur Atlético - Barcelone !

Nos pronostics Atlético Madrid - Barcelone

L'Atlético a bien redémarré...

... pas le Barça

Barcelone sans Lewandowski

Les compos probables pour Atlético Madrid - Barcelone :

Un Barça en mode diesel

La 16journée de Liga nous offre une superbe affiche dimanche soir entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Champion il y a 2 saisons, lesavaient connu un exercice passé compliqué mais ils étaient parvenu tout de même à se qualifier pour la Ligue des Champions. Eliminés dès la phase de poules, les hommes de Diego Simeone ont aussi été trop irréguliers en Liga et se retrouvent en 4position avec 11 points de retard sur les leaders et 2 sur la Sociedad. Après avoir enchaîné 3 journées de Liga sans le moindre succès avec des revers contre Cadix (3-2) et Majorque (1-0) pour un nul face à l'Espanyol (1-1), les Matelassiers sont repartis de l'avant depuis la reprise en gagnant leurs 3 matchs. Passant deux tours de Copa del Rey face à Arenteiro (1-3) et contre le Real Oviedo en milieu de semaine (0-2), la bande à Simeone s'est imposée le week-end dernier face à Elche (2-0) en Liga avec des buts de Joao Felix et Alvaro Morata, servis à chaque fois par Antoine Griezmann. L'international français évolue désormais dans une position un peu plus reculée comme il l'a fait avec les Bleus au Qatar.Leader de Liga à égalité de points avec le Real, le FC Barcelone est à la recherche de succès mais continue à vivre des années compliquées depuis le départ de Lionel Messi. Tenu en échec lors de son 1match de la saison par le Rayo Vallecano (0-0), le Barca avait ensuite haussé le ton en remportant 7 victoires consécutives, avant de chuter face au Real Madrid dans le Classico. Par la suite, lesavaient poursuivi sur leur excellente dynamique avant la trêve internationale, mais n'ont en revanche pas bien repris après le Mondial. Tenus en échec à domicile la semaine passée dans le derby face à l'Espanyol (1-1) dans une rencontre marquée par l'expulsion de Jordi Alba, le Barça a signé mercredi une autre prestation bien terne, en Coupe du Roi, face au CF Intercity. Malmené par une équipe évoluant en 3division, le club catalan s'en est finalement sorti lors des prolongations grâce à un but décisif de Fati (3-4). Comme l'Atlético, le Barça a été éliminé de manière précoce de la Ligue des Champions.Côté Atlético, Diego Simeone sera privé d'Hermoso (suspendu) mais pourra aligner son 11 titulaire. Intéressant lors du Mondial et annoncé comme souvent sur le départ de l'Atlético, Joao Felix est toujours bien là et il devrait être titularisé aux côtés de Morata. Pour ce déplacement compliqué au Wanda Metropolitano, Xavi sera privé de sonLewandowski mais aussi de Jordi Alba, suspendus. Titulaire en Coupe, le Français Ousmane Dembélé a inscrit un but.: Oblak - Molina, Savic, Gimenez, Felipe, Reinildo - Llorente (ou Barrios), Kondogbia, Griezmann - Morata, Joao Félix.: Ter Stegen - Koundé, Araujo, Christensen, Balde - De Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Fati, Raphinha (ou Ferran Torres).Diego Simeone s'est inspiré de DD pour replacer Grizou dans le cœur du jeu depuis la reprise et pour l'instant cela fonctionne également pour l'Atlético qui a remporté ses deux premiers matchs, sans prendre de but. A l'inverse, le Barça n'est pas très bien sur ce retour d'après Coupe du Monde, et l'absence ce week-end de Lewandowski, auteur de 18 buts déjà cette saison, n'est pas une bonne nouvelle pour les Catalans. Embêté par l'Espanyol au Camp Nou, puis par une équipe de D3, le FC Barcelone pourrait perdre de nouveaux points ce dimanche sur la pelouse du Wanda Metropolitano.