Pronostic Atlético FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Atlético – FC Séville sans vainqueur

En match en retard de la Liga, l’Atletico Madrid affronte le FC Séville au Wanda Metropolitano. Les Matelassiers réalisent un début de saison très solide, dans la lignée de ce que prône Diego Simeone depuis son arrivée sur le banc des Colchoneros. Leaders, les Madrilènes comptent un point d’avance sur le Real Madrid mais possèdent trois matchs de retard par rapport au Real, Barcelone et Villarreal. Censé affronter l’Athletic Bilbao ce week-end, l’Atletico a vu son match être reporté à cause de la tempête de neige qui touche actuellement l’Espagne. En milieu de semaine dernière, les Colchoneros ont connu une petit désillusion en Copa del Rey en se faisant éliminer par une formation de 3division, Cornella. En revanche, en Liga, les partenaires de Thomas Lemar (de retour en belle forme) sont sur une excellente dynamique de 11 victoires pour une défaite dans le derby face au Real Madrid.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Séville est dans la lignée de son excellente saison dernière, au cours de laquelle les Andalous avaient remporté l’Europa League et terminé dans le Top 4 de la Liga. Seulement 6lors de cet exercice actuel, le FC Séville compte deux matchs de retard par rapport aux formations qui les devancent. A l’instar de l’Atlético, le club andalou est sur une spirale positive puisque lors des 10 dernières journées, le bilan est de 7 victoires, 2 nuls et une seul défaite, également face au Real Madrid. Le week-end passé, les hommes de Julen Lopetegui se sont imposés au terme d’une rencontre spectaculaire (3-2) face à la Real Sociedad (5e de Liga). Le buteur marocain, Youssef En-Nesyri, pas toujours titulaire, s’est signalé avec un triplé qui porte son total à 8 réalisations depuis le début de la saison. L’Atlético et le FC Séville sont sur d’excellentes dynamiques qui laissent penser que les deux clubs pourraient se neutraliser comme lors des 4 dernières confrontations entre ces deux formations. Le match nul avec cette belle cote à plus de 3 peut vous faire plus que tripler votre mise en utilisant le pari remboursé en CASH de Winamax.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atlético FC Séville encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !