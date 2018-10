Pronostic Athletic Bilbao Real Sociedad : Analyse, prono et cotes du match de Liga

1

Un derby avec des buts entre Bilbao et la Sociedad

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce derby basque :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si l’Athletic Bilbao compte 7 points et occupe la 15place de Liga, de son côté la Real Sociedad est 13avec 8 points. Les deux formations sont très proches au classement, mais l’enjeu sera davantage tourné vers la suprématie régionale. Bilbao n’a remporté qu’un seul match cette saison lors de la 1journée face à Leganes. Les partenaires d'Iker Muniain ont réalisé plusieurs matchs nuls qui ne leur ont pas permis d’avance au classement, mais ils restent sur une excellente prestation à Barcelone où ils ont obtenu le nul face au Barca (1-1) comme ils avaient déjà tenu en échec le Real à la maison (1-1). 5 des 6 matchs de Liga de l’Athletic Bilbao ont vu les deux équipes marquer.La Real Sociedad compte deux victoires acquises à l’extérieur (Villareal et Huesca). Comme Bilbao, les rencontres de la Real en Liga voient régulièrement les deux équipes inscrire des buts (5 fois sur 7). L'entraîneur Garitano déplore les absences de Janusaj, Theo Hernadez, Llorente et Juanmi mais pourra tout de même compter offensivement sur son brésilien Willian José (3 buts cette saison et 15 la saison passée). Dans ce bouillant derby basque, nous voyons les deux équipes marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€ en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavec