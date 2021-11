Pronostic Athletic Bilbao Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Athletic Bilbao maître à San Mamés face à Grenade

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Athletic Bilbao Grenade chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Calé dans le ventre mou du classement de Liga, l’Athletic Bilbao a perdu de sa superbe et accumule les matchs nuls ces dernières semaines. En effet, la formation basque a partagé à 5 reprises les points lors des 9 dernières journées de Liga. Le week-end dernier, Bilbao est revenu avec un nouveau point de son voyage à Levante (0-0). Paradoxalement, les partenaires d’Iker Muniain restent sur une défaite à domicile face à Cadix (0-1). Invaincu en déplacement, l’Athletic avait déjà connu la défaite dans son stade face au Rayo Vallecano (1-2). D’un point de vue général, la formation basque est l’une des moins spectaculaires du championnat espagnol puisque ses matchs offrent en moyenne 1,5 buts par rencontre. Solide défensivement, Bilbao marque peu avec seulement 11 réalisations (18attaque de Liga).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Grenade connaît une entame de saison compliquée avec une décevante 17place. La saison passée, les partenaires de Gonalons s’étaient hissés en quart de finale de l’Europa League face à Manchester United mais après 13 journées disputées cette saison, Grenade affiche un bilan de 2 victoires, 5 nuls et surtout 6 défaites. Alors que l’on pensait que les hommes de Moreno s’étaient ressaisis avec une série de deux nuls et deux succès, les deux dernières défaites face à l’Espanyol et le Real Madrid ont rappelé que l’équilibre était fragile. Pour ce match face à un mal classé, l’Athletic Bilbao dans sa cathédrale de San Mamés devrait au moins obtenir un nul dans une rencontre avec moins de 3 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Athletic Bilbao Grenade encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !