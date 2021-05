Pronostic Atalanta Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC accroche la C1 chez l'Atalanta Bergame

L'Atalanta Bergame s'est installé depuis quelques saisons dans le paysage footballistique italien. Entrainée par l'excellent Gasperini, la Dea ne cesse de progresser. Actuellement, le club bergamasque occupe la 2place du classement derrière l'Inter Milan. Grâce à sa différence de buts largement favorable, l'Atalanta est assurée de terminer à l'une des 4 premières places, et par conséquent à la prochaine Ligue des Champions. Les protégés de Gasperini ont fini très fort puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 17 dernières journées de championnat, face au champion l'Inter Milan. Impressionnants offensivement, les Bergamasques ont une nouvelle fois régalé face à Parme (2-5), Benevento (2-0) et le Genoa (3-4). En milieu de semaine en revanche, la Dea a été dominée par la Juventus en finale de la Coppa Italia (2-1).

L'AC Milan avait réalisé une année civile 2020 exceptionnelle. Sur la lancée de sa fin de saison dernière, les Lombards sont partis pied au plancher pour l'exercice actuel au point de prendre rapidement les commandes de la Serie A. Le début d'année 2021 a été plus délicat avec quelques contre-performances surprenantes. Au coup d'envoi de cette 38journée, les Rossoneri occupent la 3place, synonyme de Ligue des Champions. Sous la pression du Napoli et de la Juventus, les hommes de Stefano Pioli doivent s'imposer face à l'Atalanta pour assurer une place en C1. Pour cela, Pioli ne pourra pas compter sur Zlatan Ibrahimovic, blessé qui ratera également l'Euro. En revanche, le Milan a de la réserve avec les Rebic, Mandzukic, Leao, Diaz ou Calhanoglu. Tenu en échec par Cagliari à San Siro le week-end dernier (0-0), le club lombard avait signé deux très belles prestations en déplacement avec des succès sur la Juventus (0-3) et le Torino (0-7). Face à une Atalanta déjà assurée de participer à la prochaine Ligue des Champions, le Milan pourrait s'imposer et couronner leur très belle saison.