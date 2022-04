Pronostic Atalanta Leipzig : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale retour de Ligue Europa

Atalanta - Leipzig : le RB réussit un coup à Bergame

En ramenant un excellent match nul de Leipzig (1-1), l’Atalanta Bergame est dans une position avantageuse avant ce match retour. En effet, les Italiens ont ouvert le score par un superbe but de Luis Muriel qui a profité de la passivité de la défense allemande. Dans ce match fou (2 poteaux de chaque côté), Leipzig est revenu au score en seconde période grâce à un but contre son camp de Zappacosta mis sous pression par Orban. L’Europa League semble être l’objectif de ladans cette fin de saison. Les Bergamasques restent sur deux revers en Serie A face au Napoli (1-2) et le week-end dernier contre Sassuolo (2-1). Lors de cette dernière rencontre, Gasperini avait effectué plusieurs changements dans l’effectif et devrait s’appuyer sur les Muriel, de Roon, Musso, ou Malinovsky pour la réception de Leipzig. Le club italien est seulement 8de Serie A.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leipzig a su ne pas perdre le match aller alors qu’il s’était retrouvé mené au score par le club italien. Les hommes de Tedesco ont eu de nombreuses opportunités, tout comme leur adversaire, mais ont buté sur les montants à 2 reprises et sur un excellent Musso. Le portier argentin a notamment réalisé une superbe double parade en stoppant le penalty d’Andre Silva puis la tentative d’Orban qui avait bien suivi. Ces arrêts réflexes n’ont servi à rien puisque sur la touche qui a suivi, une erreur d’inattention de ses coéquipiers a permis l’égalisation allemande. En fin de rencontre, Leipzig a eu de nouveau la balle de match mais Demiral a réussi à sauver sur sa ligne. Dans une forme exceptionnelle, Leipzig est invaincu lors de ses 14 dernières rencontres disputées. Cette excellente dynamique a permis aux partenaires de Gulacsi de remonter en 4position de Bundesliga. Le week-end dernier, Leipzig s’est défait facilement d’Hoffenheim (3-0), alors 6e de Bundesliga grâce à l’excellent duo Nkunku – Szoboszlai, qui ont fini le match avec le même bilan d’un but et une passe décisive chacun. Le récent appelé en Bleu réalise une saison exceptionnelle avec 28 buts inscrits toutes compétitions confondues et 13 passes décisives. Sur une excellente série, Leipzig devrait réussir à prolongé leur invincibilité à Bergame, chez un Atalanta pas au mieux, dans un nouveau match à buts.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Leipzig détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !