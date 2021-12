Pronostic Atalanta Bergame Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Atalanta Bergame coule Villarreal

Lors de cette dernière journée de Ligue des Champions, peu de groupes nous réservent des rencontres décisives mais cela sera en revanche le cas dans cette poule F. En effet, Manchester United est assuré de participer aux 8de finale de la C1, ce qui n’est pas le cas de l’Atalanta et de Villarreal. Ces deux formations s’affrontent pour décrocher leur ticket pour être parmi les 16 meilleures formations d’Europe. Lacompte un point de retard sur la formation espagnole et doit par conséquent s’imposer pour se qualifier. Les Italiens n’ont pas été vernis lors de leurs dernières rencontres européennes puisque malgré leur domination ils ont laissé des points en route face à Manchester United et les Young Boys de Berne. Après une entame timide en Serie A, l’Atalanta a passé la vitesse supérieure lors des dernières journées avec 5 victoires consécutives. Cette bonne passe a permis au club italien de consolider sa place parmi les 4 premiers de Serie A. Les hommes de Gasperini restent sur d’excellentes performances avec des succès en déplacement sur le terrain de La Juventus (0-1) et ce week-end chez le leader, le Napoli (2-3), entrecoupées par une ballade à domicile face à Venise (4-0). Galvanisés par ces succès, les Italiens vont vouloir renverser ce mercredi Villareal, chez qui ils avaient obtenu le nul à l'aller lors de la 1re journée (2-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Villarreal avait épaté les observateurs en remportant la dernière Europa League devant Manchester United. Cette saison, le Sous-Marin jaune connait nettement moins de réussite et se retrouve en 13position en Liga à 13 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Lors des derniers matchs, Villareal s’est montré décevant s’inclinant face au FC Barcelone (1-3) et contre le FC Séville (1-0). A l’instar de l’Atalanta, Villarreal s’est montré plaisant lors de cette phase de groupe de Ligue des Champions mais paye cash son manque d’efficacité dans la surface adverse, ce fut notamment le cas lors de la double confrontation face à Manchester United. 2de cette poule donc avec 1 point de plus que l'Atalanta, Villarreal peut se contenter d'un nul. Avec un objectif simple qui est de s’imposer pour se qualifier et porté par un Duvan Zapata encore inspiré cette saison (11 buts dont 2 sur les 2 dernières journées de C1), l’Atalanta pourrait confirmer sa belle forme en s'imposant face à un Sous-Marin jaune moins insubmersible que la saison passée..- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Rentrez bien le codedans la case "Code promotionnel" du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Et même sans déposer, vous avez le droit à 20€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Bergame Villarreal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !