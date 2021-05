Pronostic AS Roma Manchester United : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa

Manchester United finit le job face à la Roma

En s'inclinant lourdement à Old Trafford (2-6), la Roma a certainement dit adieu à la finale de l'Europa League. La Louve avait mis beaucoup d'espoir dans cette compétition européenne pour sauver une fin de saison décevante. En effet, les Giallorossi pointent seulement à la 7place en Serie A, un classement qui devrait leur permettre de pouvoir participer seulement à la Conference League, loin des ambitions initiales. De plus, le club romain n'est pas assuré de décrocher ce ticket car il ne compte que deux points d'avance sur Sassuolo. Le week-end dernier, la Roma a confirmé ses difficultés du moment en s'inclinant sur la pelouse de la Sampdoria (2-0), signant une 3e défaite lors des 4 dernières journées. Auteur d'une prestation intéressante à Old Trafford, les Romains ont totalement craqué en fin de rencontre face au potentiel offensif des Mancuniens.

De son côté, Manchester United a fait un grand pas vers la finale de l'Europa League en disposant largement de l'équipe romaine. Les Cavani, Fernandes ou Pogba s'en sont donnés à cœur joie face aux largesses défensives de la Roma. Intraitable depuis qu'il a été basculé en Europa League (éliminations de de la Real Sociedad, du Milan AC et de Grenade), Manchester United est invaincu et a remporté tous ses matchs en déplacements. Les adorent pouvoir évoluer en contres et devraient pouvoir bénéficier de nombreux espaces face à une Roma, contrainte de se jeter vers l'avant. Le week-end dernier, United devait affronter Liverpool en Premier League mais a vu le match être reporté suite au mécontentement des fans vis-à-vis de la direction du club. Ce jeudi, les joueurs ont l'opportunité d'offrir une finale à leurs fans et d'atténuer le climat délétère qui entoure le club actuellement. Largement supérieur, Man U devrait s'imposer à Rome et se qualifier pour la finale de l'Europa League. Auteur d'un doublé à l'aller et de plus en plus précieux, Cavani pourrait de nouveau scorer dans ce match.