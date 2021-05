Pronostic Arsenal Villarreal : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa

Arsenal domine Villarreal

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Auteur d'une saison décevante, Arsenal joue son avenir lors de cette demi-finale retour face à Villarreal. Battus lors du match aller en Espagne (2-1), les Gunners sont au pied du mur et sont contraints de s'imposer. En revanche, Nicolas Pépé a inscrit ce fameux but à l'extérieur qui permet à l'équipe londonienne d'être confiante à l'orée de recevoir Villarreal. De plus, Arsenal a souvent réussi à sauver ses saisons en se montrant conquérant en Coupe, comme ce fut le cas la saison passée avec le gain de la FA Cup. De plus, si Arteta est privé de Ceballos, suspendu, le coach espagnol devrait pouvoir s'appuyer sur Aubameyang, remplaçant lors du match aller. L'international gabonais avait contracté la malaria et a retrouvé une place de titulaire ce week-end à St James Park face à Newcastle (0-2). Auteur d'un but face aux Magpies mais en difficultés cette saison, l'ancien du Borussia Dortmund peut, comme son club, se rattraper en Europa League.

En face, Villarreal compte sur l'expérience d'Unai Emery, triple vainqueur de la compétition, pour accrocher une place en finale. Le club espagnol s'attend à souffrir à l'Emirates mais est conscient qu'il aura sa chance face à une formation loin d'être irréprochable défensivement. Avec des éléments comme Alcacer, Moreno ou Chukwueze, le Sous-marin jaune a des armes à faire valoir. Sur leur lancée de leur victoire en C3, les partenaires d'Albiol ont dominé Getafe en Liga (1-0). Ce succès leur permet de rester en course pour la qualification pour les compétitions européennes. Villarreal joue encore sur deux tableaux, alors qu'Arsenal joue sa saison sur ce match. Dans une rencontre qui s'annonce ouverte, Arsenal semble en mesure de s'imposer à l'Emirates face à Villarreal.