Pronostic Angers Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers – Monaco : Les 2 équipes marquent

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Angers Monaco :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Surprise de ce début de saison avec de très bonnes performances, Angers a connu depuis quelques semaines moins de réussite dans ses résultats. Cependant, la formation angevine assure le minimum en évitant souvent la défaite. En effet, le SCO partage avec Reims et Bordeaux, le titre de d’équipe avec le plus grand nombre de matchs nuls depuis le début de saison. En effet, près de 50% des matchs des hommes de Gérald Baticle se sont finis sur un score sans vainqueur. Le week-end dernier, les Angevins ont confirmé cette statistique en ramenant un nul de Lens (2-2). Lors des 11 dernières journées, le SCO ne s’est imposé qu’à deux reprises face à Metz (3-2) et contre Lorient (1-0), deux formations qui luttent pour se maintenir. Depuis l’arrivée de Baticle, le SCO évolue avec un trio offensif composé de Fulgini (4 buts), Boufal (2 buts) et du nouveau international espoirs Cho (2 buts).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Monaco n’a toujours pas trouvé le déclic en Ligue 1 cette saison. 3lors du dernier exercice, le club du Rocher rame désormais. En effet, après 15 journées, l’ASM se retrouve en 9position avec 6 points de retard sur le podium. Paradoxalement, les hommes de Kovac sont nettement plus inspirés sur la scène européenne où ils viennent d’assurer leur participation pour les 8de finale de l’Europa League en dominant la Real Sociedad (2-1) la semaine passée. Incapable d’enchaîner, Monaco a été tenu en échec par Strasbourg (1-1) dimanche dernier. Les Monégasques avaient pourtant ouvert le score au meilleur des moments juste avant la pause par Ben Yedder (8 buts). Cette avance fut de courte durée puisqu’ils se sont faits reprendre dès le retour des vestiaires, également sur penalty. Monaco fait du surplace comme le montre ses 4 nuls lors des 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Pour cette affiche, on devrait voir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté, comme lors de 9 des 11 derniers matchs du SCO et comme lors des 3 dernières rencontres de Monaco.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !