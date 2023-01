Pronostic Angers Clermont : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont sur sa lancée à Angers

A Angers, les semaines se suivent et se ressemblent, au grand désarroi des fans du club angevin. En effet, le SCO végète en queue de classement depuis de longs mois et ne semble pas trouver la solution pour s'en sortir. Le bilan est accablant pour Angers avec 2 victoires, 2 nuls et 14 défaites lors des 18 premières journées de championnat. De plus, le SCO possède quasiment les pires attaques et défenses de Ligue 1. La seule petite once de lumière dans ce cauchemar vient de la Coupe de France avec une qualification en 16de finale obtenue sur la pelouse de Strasbourg le week-end dernier. En milieu de semaine, les Angevins affrontaient un gros morceau avec un déplacement au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Rapidement mené au score, le SCO a résisté pour éviter de prendre une déculottée (score final 2-0). D'un point de vue comptable, Angers accuse déjà 7 points de retard sur le 1er non relégable, Ajaccio. Sur une série catastrophique de 10 revers consécutifs en L1, Angers fait face à une équipe clermontoise étonnante.

En face, Clermont faisait partie des grands favoris à la relégation lors de l'intersaison. Les hommes de Gastien sont en train de déjouer les pronostics en respectant les principes de jeu de leur coach. Capable de coups, les Auvergnats ont connu quelques belles séries qui leur ont permis de prendre leur distance avec la zone de relégation. Actuellement, le CFA possède 11 unités d'avance sur Brest, premier relégable et 17 sur Angers. Pour son match de reprise après le Mondial, la formation clermontoise s'est inclinée à domicile contre Lille (0-2). Ce revers laissait présager d'un passage compliqué pour le club auvergnat qui devait ensuite affronter deux grosses écuries du championnat avec Lyon et Rennes. A la surprise générale, les partenaires d'Avillenah ont remporté ces deux matchs dans les dernières minutes des rencontres, avec un but de Cham sur penalty au Groupama Stadium et sur l'opportunisme de Gastien au Montpied face aux Bretons. Lors de son match face à Rennes, Clermont a profité de sa double supériorité numérique pour faire la différence en fin de rencontre. Sur cette lancée, la formation auvergnate semble en mesure de prendre au moins le point du nul à Angers qui enchaîne les défaites en L1.