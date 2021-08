Pronostic Amiens Sochaux : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Sochaux confirme ses ambitions à Amiens

Relégué de Ligue 1 en 2020 et après une saison dernière compliquée en L2, Amiens n'a pas démarré de la meilleur des manières ce nouvel exercice. Désormais coaché par le spécialiste des montées Philippe Hinschberger, le club picard est pour l'instant dans le bas du tableau, la faute à 3 défaites inaugurales. En effet, sur les 3 premières journées, Amiens a perdu à domicile face à Auxerre (défaite 1-2), puis à Ajaccio (3-1) et enfin à domicile face au promu Quevilly-Rouen (1-3). Heureusement pour eux, les Amiénois ont stoppé l'hémorragie samedi dernier, de la meilleure des manières, en s'imposant chez des Guingampais également en difficultés (0-2).

Ayant terminé aux portes des barrages d'accession le dernier exercice, Sochaux fait un début de saison de prétendant à la montée. Toujours emmenés par leur coach Omar Daf et leur capitaine Weissbeck, les Lionceaux sont 3de Ligue 2 et présentent un bilan de 3 victoires et 1 défaite). Les Sochaliens ont remporté leurs deux matchs à l'extérieur : à Dijon (1-3) lors de la 1journée puis à Caen qui avait gagné ses 2 premières rencontres (1-2). A domicile, es Sochaliens ont battu Dunkerque la semaine passée (1-0). Leur seul match perdu est leur rencontre de la 2journée, disputée à Dijon face au Havre (0-2) parce que leur stade de Bonal était en travaux et ils n'avaient pas été vernis sur cette rencontre. Auteur d'un début de saison très solide, Sochaux pourrait décrocher une 4victoire en 5 matchs face à une équipe d'Amiens qui a déjà perdu 3 rencontres.