Pronostic Ajax AS Roma : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue Europa

L’Ajax prend une option face à l'AS Roma

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

L'Ajax a débuté sa saison européenne en Ligue des Champions, où le club batave a dû se contenter de la troisième place de son groupe derrière Liverpool et l'Atalanta Bergame. Basculés en Europa League, les Néerlandais ont successivement dominé Lille en 16de finale (4-2 en cumulé) et contre les Young Boys de Berne en 8(5-0). Ces dernières saisons, l'Ajax a réalisé d'excellents parcours en Coupe d'Europe avec une demi-finale de ligue des Champions face à Tottenham et une finale d'Europa League contre Manchester United. En Eredivisie, le club d'Amsterdam a pris une avance indéniable sur le PSV et devrait remporter un nouveau titre de champion. Le week-end dernier, les hommes d'Erik Ten Hag se sont imposés face à Heerenven grâce à des buts de Dusan Tadic et de Sébastien Haller. L'international ivoirien ne participera pas à ce choc face à la Roma puisqu'il n'est pas qualifié. L'Ajax est sur une excellente série de 24 rencontres sans la moindre défaite avec 21 succès et 3 nuls, toutes compétitions confondues.

De son côté, la Roma joue gros en cette fin de saison. En effet, suite à son nul à Sassuolo le week-end dernier (2-2), la Louve se retrouve en 7position à un point des places européennes. Déçus par les résultats de leur équipe, les dirigeants romains ont mis un ultimatum à Paolo Fonseca. Le coach portugais joue gros lors de cette double confrontation face à l'Ajax. Pour atteindre ces quarts de finale de la Ligue Europa, les Romains sont sortis 1de leur groupe devant les Young Boys de Berne. Par la suite, lesse sont défaits de Braga (5-1 en cumulé) et du Shakhtar Donetsk (5-1). Sur une excellente dynamique, l'Ajax semble en mesure de s'imposer à domicile face à une Roma, un peu moins bien (2 défaites et 1 nul sur les 3 dernières journées de Serie A) et en difficulté face aux grosses écuries.