Pronostic AC Milan Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Napoli réussit bien à San Siro face à l'AC Milan

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce AC Milan - Napoli :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La traditionnelle affiche de Serie A du dimanche soir nous offre une opposition entre l'AC Milan et le Napoli. En tête de la Serie A pendant plusieurs semaines, lesont subi un contrecoup et ont été dépassés par le rival intériste, qui semble se diriger vers le titre. Cette baisse de régime ne doit pas faire oublier l’excellent parcours des Milanais depuis le début de l’année civile 2020. En effet, le club lombard a effectué une remontée au classement l’an passé qui lui a permis d’accrocher la Ligue Europa. De plus, le jeu offert par le Milan est très plaisant, comme il l’a démontré sur la pelouse d’Old Trafford face à Manchester United (1-1) en 8de finale de la Ligue Europa, avec un Franck Kessié omniprésent et privé injustement d’un but sublime. Les arrivées combinées de Zlatan Ibrahimović et de Stefano Pioli sont pour beaucoup dans le redressement des, mais le premier cité est blessé en ce moment. En Serie A, le Milan vient de remporter deux très belles victoires en déplacement face au Hellas Vérone (0-2) et au stade olympique de Rome face à la Roma (1-2). En revanche, les partenaires de Theo Hernandez sont un peu moins bien à domicile avec une seule victoire lors des 5 dernières rencontres, face à la lanterne rouge, Crotone. De plus, l'AC Milan ne devrait pas pouvoir compter sur Zlatan, Çalhanoğlu ou Bennacer, et peut-être aussi le Français pour ce choc.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Napoli lutte pour intégrer les 4 premières places de Serie A. Actuellement, les hommes de Gattuso pointent en 6position avec 3 points de retard sur la Roma. En revanche, lescomptent un match en retard à disputer face à la Juventus. Après avoir connu un passage compliqué début février avec des éliminations en demi-finales de la Coppa Italia face à l’Atalanta et en 16de la Ligue Europa contre Grenade, le Napoli s’est repris lors des dernières rencontres. En effet, les partenaires de Lorenzo Insigne viennent de dominer Benevento (2-0) et Bologne (3-1) au stade Diego Armando Maradona pour un nul à Sassuolo (3-3). Depuis plusieurs saisons, le Napoli réussit plutôt bien à San Siro, avec une seule défaite lors des 9 derniers déplacements en Lombardie. Les hommes de Gattuso vont en plus profiter de la fatigue des Milanais à la suite de leur 8de Ligue Europa, ce qui devrait leur permettre de poursuivre sur leur belle série à San Siro et de ramener au moins un nul.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic AC Milan Naples détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !