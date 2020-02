Pourquoi Sedan-Bastia est le match le plus sexy du week-end

Dans un monde parallèle, le choc de la poule A de National 2, ce samedi (18h), serait une très belle affiche de Ligue 1. La vie a fait que ce Sedan-Bastia se dispute trois étages plus bas, mais ça n'enlève rien au sex-appeal de cette rencontre.

Parce que le CS Sedan Ardennes vise un 18e clean sheet en 19 matchs

Parce que le suspense en National 2 est l’attraction de l’année

Parce que Bastia envoie 3 avions de supporters

Parce qu’en face, aucune affiche ne fait le poids

Quand ta moitié te dit : « Mon cœur, on monte à Sedan pour le week-end de la Saint-Valentin ? » TUTT’IN SEDAN ! J-1 ? ?#CSSASCB #SaintValentin #AvanzemuInseme pic.twitter.com/dxBR6MdiVW — SC Bastia (@SCBastia) February 14, 2020

Oui, après 13 succès de rang sans encaisser de pion pour lancer leur saison, les Sangliers ont bien fini par laisser filer leur premier point, et leur premier but concédé. C'était mi-décembre, face à la réserve du Stade de Reims (1-1), afin de rappeler que la bande de Sébastien Tambouret était avant tout composée d'êtres humains comme les autres. Depuis ça, l'ogre ardennais n'a plus vu ses filets frissonner, même si la machine à succès a mis du temps à redémarrer. Les chiffes sont là : le CSSA, c'est actuellement 14 victoires pour zéro défaite en 18 sorties, et un seul but encaissé. Sous l'impulsion du crack guadeloupéen Geoffray Durbant qui facture 15 caramels, pépère.Aussi étincelante soit la forme des Vert et Rouge, une équipe d'insulaires arrive à tenir ce rythme de maboul. Car pendant que le leader se mettait à trottiner sur le plan comptable, le SC Bastia s'est mis à carburer. Résultat : les copains de Chaouki Ben Saada ont dépassé Sedan au nombre de succès et, malgré leurs deux revers, sont avant cette 19journée revenus à la même hauteur que lui. Alors que dans les autres poules de cette division, personne ne dépasse les 40 unités, le groupe A offre deux formations à 46 points à ce stade de la saison. Sans oublier que les Sedanais sont, avec l'US Lusitanos Saint-Maur, la seule équipe à avoir fait chuter le Sporting depuis l'entame de cet exercice. Lors de cette manche aller, seul un penalty de l'incontournable Durbant avait fait bouger le tableau d'affichage. Bref : il va y avoir bagarre. Dire qu'un seul de ces monstres verra l'échelon supérieur l'an prochain...Ces temps-ci, ce n'est pas tous les jours que le SCB a droit aux affiches de gala. Alors du côté corse, on a fait les choses en grand en préparation du choc. Pas un, pas deux, mais trois Airbus A320 plein de supporters visiteurs décolleront de l'Île de Beauté direction le continent. Ajoutez à cela les déplacements privés partant d'un peu partout et l'on atteindra sans souci le milliers de Bastiais au pays de la salade au lard. Pour une affluence totale de plus de 8000 personnes selon les estimations (soit près de trois fois l'affluence moyenne à Louis-Dugauguez), d'autant que Sedan n'a plus évolué devant son public depuis plus d'un mois. Du côté des autorités, on prévoit de déployer un dispositif sécurité « proche d’une configuration Ligue 2 » . Le choc du week-end, on vous dit.S'il existe encore des sceptiques après l'exposition des enjeux entourant cette rencontre, le programme TV qui lui fait face finira le travail. Mis à part pour voir une éventuelle leçon de football donnée par Luka Elsner à Thomas Tuchel, l'Amiens-PSG de 17h30 présente peu d'intérêt. Ne parlons pas du Norwich-Liverpool de 18h30, qui sera plié à la demi-heure de jeu avec un doublé de Bobby Firmino. L'affiche du week-end dans l'Hexagone ? Un vulgaire LOSC-OM dimanche soir (21 heures), match qui n'a plus été un choc depuis la saison 2010-2011. Voilà : comme Mediapro n'a pas encore acheté les droits du National 2, il faudra sortir de son canapé pour avoir la chance d'admirer un vrai duel d'esthètes ce week-end.