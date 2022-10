Obligé de passer par la case opération, Pedro Neto va rater la Coupe du monde

BG

Il pouvait rêver en grand.Appelé en sélection pour les deux derniers matchs de Ligue des nations contre la Tchéquie et l'Espagne, Pedro Neto pouvait clairement croire en ses chances d'accrocher un billet pour le Mondial au Qatar. Mais, ce vendredi, c'est clair et Neto, les rêves de Mondial du joueur de Wolverhampton se sont envolés comme un penalty de Simone Zaza. Blessé à la cheville samedi dernier et contraint de céder sa place lors de la défaite de son équipe (2-0) contre West Ham, le joueur de 22 ans souffre d'une lésion des ligaments latéraux, a précisé son club dans un communiqué. Une lésion plus grave que prévu, qui va devoir obliger le Portugais à passer par la case opération. Le club desest même allé plus loin, en précisant qu'. Un véritable coup dur pour le joueur, mais aussi pour son club, empêtré à la dix-huitième place et en grand manque de réussite offensive. Pedro sera sûrement du voyage, mais pas Neto.