« Normalement, Canal+ et beIN Sports doivent rembourser leurs abonnés »

Alors qu'aucun match de Ligue 1 n’a été diffusé sur beIN Sports et Canal + depuis mi-mars, le prix des abonnements des chaînes payantes n’a pas bougé. Se sentant pris pour les dindons de la farce par les diffuseurs, des abonnés ont lancé une action collective judiciaire. Créée par l’avocat Vincent Durant, cette initiative permet de rassembler les abonnés bernés pour réclamer le remboursement de ces mois sans foot.

« Canal et beIN ont intérêt à réfléchir à une proposition pour éviter que cela soit la dérive au niveau des abonnés et qu’ils résilient leur abonnement. »

Propos recueillis par Thomas Morlec

Elle m’est venue quand j’ai constaté queet beIN Sports ne faisaient pas preuve de logique dans leur argumentaire. On sait que l’argent des abonnementset beIN Sports sert ou contribue aux droits TV. Normalement, si les deux chaînes demandent leur restitution, elles doivent rembourser les abonnés. C’est une logique qui me paraît implacable puisqu'on oppose àet beIN Sports les mêmes arguments que l’on posait à la Ligue de football professionnel (LFP).Les abonnés doivent se rassembler sur un site qui s’appelle vpourverdict.com . Il faut dans un premier temps remplir un formulaire d’inscription, payer le montant de la participation qui n’est que de cinq euros, mentionner ses abonnements. Puis nous n’interviendrons avec Maître Pierre-Henri Juillard auprès des chaînes que lorsque nous aurons 1000 inscrits. Il y a une situation qui est considérée comme injuste. L’action collective démarre par une tentative de règlement à l’amiable avecet beIN Sports. Soit on trouve un accord et les deux chaînes payantes proposent aux abonnés une restitution totale ou partielle des abonnements ou autre arrangements, soit, si jamais ces deux diffuseurs campent dans leur position et ne font aucune concession au profit de leurs propres abonnés, ils en assumeront les conséquences et ce sera à la justice de trancher.C’est une démarche individuelle dans un collectif. On joue tous dans la même équipe et on tirera tous profit de la solution finalement. L’intérêt, c’est de permettre à chaque individu de se joindre au collectif pour pouvoir supporter le moins de frais d’avocats et d’avoir le même argumentaire juridique. C’est pour cela que le montant de la participation demandée n’est que de cinq euros. Les abonnés n’avaient pas conscience qu’ils s’étaient fait avoir alors qu’on a utilisé leur argent pour verser les droits TV. Sans cette action, il y aurait eu beaucoup de personnes frustrées qui se seraient dit :Ils n’auraient pas pensé à s’unir pour se dire : tous ensemble, on est plus fort. C’est ce qu’on fait avec ce collectif.C’était au diffuseur de faire une proposition à leurs abonnés. À partir du moment où cela n’a pas été le cas, tous les abonnés sont frustrés parce que d’une part ils n’ont pas de matchs de foot et d’autre part parce que le diffuseur profite du système alors qu’on nous demande d’être solidaire en période de crise sanitaire. J’ai dû mal à imaginer qu'elles ne viennent pas discuter parce qu’elles ont négocié avec la Ligue de football professionnel (LFP) pour verser les droits TV à la baisse... Je ne vois pas pourquoi ces chaînes n’entameraient pas le dialogue avec leurs propres abonnés et ne leurs restitueraient pas une partie des droits TV qu’ils n’ont pas versés.Ce que je peux dire, c’est que nous sommes déjà pas loin du nombre plancher. On a même des abonnés étrangers qui nous contactent.Qu’ils mettent du contenu c’est une chose, mais ce n’est pas celui pour lequel les abonnés ont payé. Ils voulaient des matchs de foot, pas des rediffusions !Je ne sais pas si cela jouera en la faveur ou en la défaveur des abonnés, mais je pense que beIN Sports et Canal + ont intérêt à réfléchir à une proposition pour éviter que cela soit la dérive au niveau des abonnés et qu’ils résilient leur abonnement. Pour l’instant, les abonnés demandent un remboursement, mais ne sont pas dans une position de résiliation.Pas pour le moment, c’est trop tôt. Notre action a commencé seulement dimanche.Si le dédommagement est accepté, nous communiquerons sur notre site la proposition trouvée avec les chaînes. Ce sont les abonnés qui valideront ou pas. Ils pourront soit garder la somme pour eux ou la reverser au club de leur choix. Ce serait une façon de montrer que les abonnés sont solidaires de leur club et du monde du football.Au fond de moi, je pense que tout le monde devrait contribuer au soutien du football français. Les clubs ne le disent pas, mais ils souffrent de cette situation. Si les abonnés rétrocèdent la moitié des sommes qu’ils obtiendront de la part des diffuseurs, ce sera une bonne cause et on sera ravi de l’avoir menée.