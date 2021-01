Mitroglou rejoint l'Aris Salonique

2

AS

Bonne nouvelle (?) pour les Marseillais.Kostas Mitroglou et Marseille, c'est terminé. L'attaquant grec a accepté la rupture de contrat proposée par l'OM et va s'engager dans la foulée avec l'Aris Salonique, qui a officialisé la chose en publiant une compilation des buts de Mitroglou sous le maillot olympien sur Youtube . Et pour les mauvaises langues, non, elle ne dure pas quinze secondes.Selon les informations de, l'attaquant de 32 ans va signer un contrat d'un an et demi. Son salaire sera beaucoup moins important puisque l'international grec touchera 300 000 euros sur les six premiers mois et 700 000 euros l'année suivante. On est loin des quatre millions annuels sur la Canebière.Mais au moins, un an après, Kostas va redécouvrir le plaisir de jouer au foot.