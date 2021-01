Martial et Tuanzebe victimes d'insultes racistes sur les réseaux sociaux

UNITED against racism. We will not tolerate it pic.twitter.com/lR8Qcnxq4N — Harry Maguire (@HarryMaguire93) January 28, 2021

Et ça continue, encore et encore.À l'issue de la rencontre perdue face à Sheffield United ce mercredi soir , Anthony Martial et Axel Tuanzebe ont été victimes d'insultes racistes proférées sur les réseaux sociaux, rapporte l'. De nombreuses personnes ont commenté des anciennes photos publiées sur Instagram avec des symboles racistes. Les deux joueurs ont reçu des messages de soutien de la part de leurs coéquipiers, notamment Harry Maguire, qui a publié une photo genou à terre avec le messageLe club est également intervenu en publiant un communiqué , explique le club.Un combat sans fin.