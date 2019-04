Marseille abat difficilement Guingamp

Grâce à une première période réussie et un Gustavo en forme, l'Olympique de Marseille s'est imposé sur la pelouse de Guingamp. Qui a mené la vie dure aux Phocéens après la pause, mais n'a pas été récompensé. Les Bretons s'enfoncent dans la zone rouge, leur adversaire du jour reprend provisoirement la quatrième place.

1

Une bonne entame à l'extérieur, enfin !

La confiance change de camp... temporairement

Guingamp (4-3-3) : Caillard - Traoré, Eboa Eboa, Sorbon, Rebocho - Didot, Phiri (Ngbakoto, 46e), Ndong - Merghem (Mendy, 75e), Roux, Thuram (Coco, 87e). Entraîneur : Gourvennec.



Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Amavi, Kamara, Ćaleta-Car, Sakai - Sanson (Lopez, 84e), Gustavo - Thauvin (Radonjić, 66e), Payet (Strootman, 71e), Ocampos - Germain. Entraîneur : Garcia.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il représentait autrefois le leader de l' Olympique de Marseille , mais a connu un exercice 2018-2019 beaucoup plus difficile. Il constituait la caution sécurité du onze la saison dernière, mais n'a pas réussi à enchaîner et a connu le banc. Pourtant, Gustavo est toujours là. Et depuis quelques matchs, le milieu montre qu'il a encore la dalle.La confrontation entre Guingamp et les phocéens, à l'occasion de la 33journée, a ainsi confirmé la nouvelle forme du Brésilien. Qui, quatre minutes à peine après le coup d'envoi, a lancé les siens sur la voie d'un deuxième succès consécutif compliqué tout en assurant le boulot derrière. Car forcément, quand son équilibriste va bien, l'OM est en bonne santé même s'il continue de tousser. Un OM qui repasse provisoirement à la quatrième place, alors que les Bretons prennent du retard sur la position de barragiste (quatre points).C'est que Gustavo , lorsqu'il est placé devant la défense, sait remercier son entraîneur. En deux temps trois mouvements, le Sud-Américain ouvre donc le score de manière précoce. Son deuxième pion en Ligue 1 cette saison, après celui de Nîmes lors de la journée précédente. Voilà qui met l'OM sur de bons rails, lui qui n'avait encore jamais marqué dans les quinze premières minutes à l'extérieur en championnat.Invincible face aux « petits » (neuf succès et un nul contre les formations classées de la quinzième à la dernière place), Marseille est donc en confiance. Mais si Payet et Thauvin loupent le break, Roux et Thuram sont proches de l'égalisation. Alors, après un arrêt de Mandanda peu avant la pause, Ocampos met ses partenaires à l'abri d'un but de la tête suite à une mauvaise relance d'Eboa Eboa bien exploitée par Thauvin.C'en est trop pour Gourvennec, qui décide alors de sortir Phiri pour faire rentrer Ngbakoto dès la mi-temps. Bonne idée : bien qu'Ocampos rate son doublé, le Congolais se fait remarquer d'entrée en testant les gants de Mandanda. Puis en réduisant la marque dans un angle fermé. Pour sa centième avec l'OM, Garcia commence à redouter le piège.Un piège qui se referme doucement sur l'OM, mais qui n'arrive pas à dominer totalement sa proie. En réussite, les Phocéens voient en effet la barre transversale les sauver sur une tentative de Thuram . Puis Gustavo , encore lui, rattraper une sortie ratée de son portier. Enfin, Mendy pense remettre les deux équipes à égalité sur une tête... qui passe finalement au-dessus. Les filets finissent quand même par trembler. Sauf que ce sont ceux de Caillard, impuissant face à la belle frappe de Germain dans le temps additionnel. Pas cher payé pour les Bretons, mais mérité pour Gustavo