United vient à bout de Liverpool

Dans un match rythmé et plaisant comptant pour le quatrième tour de la FA Cup, Manchester United a battu Liverpool grâce à un doublé de Marcus Rashford et un but décisif de Bruno Fernandes sur coup franc. Les Red se sont bien battus lors de cette opposition à rebondissements, mais les deux réalisations de Salah n'ont pas suffi pour éviter l'élimination.

Salah présent et buteur, Greenwood perso mais égalisateur

Et soudain, Fernandes...

Manchester United (4-3-3) : Henderson - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Van de Beek (Fernandes, 66e), McTominay, Pogba - Greenwood (Fred, 65e), Cavani, Rashford (Martial, 86e). Entraîneur : Solskjær.



Liverpool (4-4-2) : Alisson - Alexander-Arnold, Williams, Fabinho, Robertson - Wijnaldum (Mané, 62e), Thiago, Jones, Milner - Salah, Firmino (Origi, 81e). Entraîneur : Klopp.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Depuis de nombreux mois, il est le gars providentiel de sa. Depuis qu'il est arrivé, Manchester United se porte mieux. Avec lui, lesrêvent de nouveau à des jours qui chantent. Et pour entrer complètement dans le cœur des supporters, il ne lui manquait plus que ça : un but aussi important que décisif face au rival de Liverpool. Alors, Bruno Fernandes l'a fait : remplaçant, le Portugais a suppléé le décevant Donny Van de Beek à la 66minute pour faire gagner son MU lors du quatrième tour de la FA Cup. Comment ? En glissant malicieusement un coup franc direct dans les filets à 2-2, alors que l'opposition serrée et enthousiasmante ne savait vers quel camp se tourner. Rien à dire, ce joueur est une perle.Difficile de prévoir ce qu'il va se passer, avant le coup d'envoi. Manchester en forme, Liverpool miné par quelques doutes, des compositions remaniées par rapport à d'habitude : que peut réserver cette affiche ? United répond vite par l'offensive, le soliste Greenwood se procurant la première occasion de la partie en zappant Van de Beek en bien meilleure position. Alisson s'interpose, et évite ainsi l'ouverture du score. Ouverture du score finalement inventée par l'inévitable Salah, dont le piqué au-dessus Henderson vient achever une belle action collective relayée par Firmino. Heureusement pour les locaux, le moteur Rashford réagit rapidement et profite d'un ballon chopé par Pogba pour mettre Greenwood sur orbite. L'espoir anglais de 19 piges opte encore pour la frappe, cette fois avec intelligence, et égalise. En contre, évidemment. Car comme souvent lorsqu'il rencontre un gros poisson, MU laisse flotter la sphère à la surface des pieds adverses. En l'occurrence ceux des, dont la coutume demeure de toute façon de toucher un maximum le cuir. Ce qui n'empêche pas lesde se montrer dangereux (notamment en obtenant de nombreux corners, ou sur une tentative de Pogba servi par le mobile Greenwood), et Fabinho de manger un carton jaune pour avoir mélangé la quille avec les orteils de… Greenwood. Sur ces constatations et 45 minutes rythmées, l'arbitre siffle la mi-temps. 1-1, tout le monde aux vestiaires.Hélas pour Liverpool, Rashford revient sur la pelouse avec la même détermination que lors du premier acte. Et face à une défense friable comme celle desactuellement, ça ne peut que faire mouche : au bout de trois minutes, l'homme fort de Manchester donne l'avantage aux siens grâce à un loupé de Williams et un service de Greenwood. Aux côtés de Cavani, trouvé beaucoup plus rarement, les deux Britanniques affichent donc une certaine complicité. Suffisant pour éliminer ces visiteurs franchement pas dans leur assiette, depuis quelques semaines ? Le temps qui passe semble répondre oui, Salah rétorque non : avant l'heure de jeu, l'Égyptien remet l'église au milieu du Royaume en s'offrant un doublé sur un centre de Firmino astucieusement ignoré par les pattes de Milner. 2-2, balle au centre ! Le moral de MU paraît alors touché, surtout que Mané fait son apparition sur le terrain. Solskjær réplique par les entrées de Fred et Fernandes, histoire de muscler son entrejeu, mais la domination du champion d'Angleterre progresse. En témoigne cette nouvelle opportunité pour Salah, stoppée par Henderson. Et puis, contre toute attente, le coaching de l'entraîneur norvégien agit : sur coup franc, Fernandes donne la qualification à United. L'ennemi est cuit, à l'image de ce poteau de Cavani, et on ne le reverra pas dans la compétition. Contrairement aux vainqueurs dominicaux, qui peuvent applaudir leur prestation au bout de cette partie mémorable.